Estados Unidos: fallece por coronavirus el empresario que calificó a la cuarentena como “una tontería”

La noche del miércoles pasado falleció en Ohio, Estados Unidos, el empresario John W. McDaniel, quien se hiciera famoso debido a las ácidas críticas que propinó a las medidas adoptadas para detener la pandemia del coronavirus.

Así como McDaniel criticó la cuarentena impuesta por el gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien decretó el cierre de tiendas, bares y restaurantes del estado, también se volvió el blanco de los comentarios de los defensores de la medida, quienes viralizaron sus publicaciones de Facebook.

El empresario, quien ya había sido diagnosticado con coronavirus antes de realizar las polémicas declaraciones, fue internado en el centro médico Riverside Methodist Hospital, lugar desde el cual lanzaría sus ataques a la decisión del gobernador de cerrar los establecimientos de hotelería como el suyo.

“Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, ¡tonterías! Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”, fue la publicación del 15 de marzo.

No contento con la primera publicación, McDaniel continuaría, asegurando que la crisis de la COVID-19 es solo “una estratagema política”.

“¿Alguien tiene las agallas de decir que la COVID-19 es una estratagema política?”, escribió McDaniel. “Prueba que me equivoco”, respondió a un usuario que refutó sus publicaciones.

Días después, McDaniel empezaría a mostrar los síntomas de la enfermedad y fue hospitalizado de emergencia. Su situación se agravaría una semana después y fallecería el 15 de abril, hecho que fue mantenido en reserva por la familia del hombre.

Recientemente, con la noticia del fallecimiento, se revelaron detalles sobre McDaniel, quien se desempeñaba como presidente de O&M Company, una empresa familiar de equipos industriales con sede en Marion. Tenía esposa y dos hijos, uno de los cuales asumió el puesto de director en la compañía.

Los familiares dedicaron sentidas palabras para el hombre: "No hubo un esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo más amoroso y leal. Fue extremadamente generoso; su entrega no conocía límites. Era verdaderamente protector con su familia y a quien todos recurrían si alguna vez necesitaban algo”.

Sus deudos también solicitaron que todo el mundo continúe practicando la distancia social para mantenerse a salvo.