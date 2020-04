Enfermera de México es agredida en la puerta de su casa: “Me gritaban infectada”

Una enfermera de México, identificada como Francia López, de 26 años, denunció que fue agredida el pasado 17 de abril por una pareja, debido a que la acusaron de “haber traído el coronavirus”.

La profesional de la salud trabaja para la clínica de Ginecología y Pediatría. Ella afirmó que sufrió heridas en su rostro y quedó con dos dedos de su mano rotos y dolor en su espalda.

En declaraciones para Imagen Noticias, la agraviada subrayó que el ataque empezó cuando estacionó su carro en la puerta de la vivienda de la pareja.

La cámara de seguridad de la zona pudo captar el momento en el que fue violentada. “Me gritaban infectada, que yo le llevé la enfermedad hasta la puerta de su casa”, manifestó. Una compañera de Francia López notó la agresión y tuvo que auxiliarla.

“Me golpearon, me patearon, o sea, me arrastraron, me escupieron la cara hasta que se cansaron. Me luxaron el dedo medio porque él me lo mordió, yo sentía que me lo quería arrancar, hasta cierto punto yo peleé como pude, la verdad sí me quise defender porque ya era un ataque muy feo el que me estaban haciendo entre ambos”, contó la víctima al citado medio.

Las autoridades lograron capturar a las dos personas que golpearon a la mujer y ella señaló que estuvo siete días incapacitada y denunció a la pareja ante el Ministerio Publico.

Asimismo, ella enfatizó en que ahora le tiene miedo “a la ignorancia de la gente". "El coronavirus lo podemos evitar haciendo las indicaciones que se nos dan”, señaló. La enfermera indicó que el contagio se da a través del contacto y aseguró que no los tocó y ni siquiera tosió afuera de la casa de los atacantes.