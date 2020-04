Confinada por la COVID-19, una niña de Brasil gana concurso mundial de ballet desde su casa

View this post on Instagram

Boa noite a todos compartilhando a foto tirada ao fim da minha sessão particular de "coaching" com a Bailarina @celinegittens do @bhamroyalballet ❤ Esse dia ficará na minha mente eternamente! Que pessoa maravilhosa, educada, meiga, paciente, delicada, alto astral, inteligente, ótima professora... Sou muito grata a ela pela maravilhosa aula de Ballet que tive no dia 15/04/20, às 13:00 horas. Estou muito feliz e não me canso de repetir que, mesmo neste período de isolamento social, vale a pena não desanimar! Foque nos seus sonhos! Eu já realizei um dos meus! Deus, muito obrigada por tudo! Agradeço aos meus pais, à @royalacademyofdance pela oportunidade, à @iaramouraballet que é a professora que me prepara para o exame da Royal Academy, há 4 anos, e venho obtendo medalha de ouro com distinction, à @margotsales, Diretora do Ballet e Classe, que me incentivou a participar do RAD Dance off Challenge, e é também minha Professora. Agradeço, também, aos meus parceiros: @balleteclasse, @allegroestilo, @GutPloc, @milleniumsapatilhas, @maiaravictor, @granjetefisio por sempre me darem suporte! Agradeço a todos pelas manifestações de carinho que eu e minha família estamos recebendo de todos os canais de informação! Depois vou agradecer individualmente a todos❤ * * * * * #balleteclasse #bailatinos #royalacademyofdance #RADathome #pequenasgrandesbailarinas #pedebailarina #bailarinados #passodearte #bailarinatinas #bailarinaticos #allegroestilo #bailarinos_top #nossoballet_blog #todabailarinablog #dancadasgerais #circuitointernacionaldadanca#balletinfantil #balletclassico #milleniumsapatilhas #allegroestilo #balletcontemporaneo #gutploc #quarentena #isolamentosocial