Pamela Nieto, una joven de 24 años de la ciudad La Falda, en Argentina, murió el lunes 20 de abril luego de estar 10 días internada en Cuidados Intensivos (UCI). Su muerte dio paso a una investigación, que inició su familia contra un grupo de médicos por un acto de negligencia en plena emergencia por el coronavirus.

Su madre, Silvina Pereyra, contó cómo fue el calvario que afrontó su hija para que la atendieran en el centro de salud. Según denunció, la docente presentaba un cuadro clínico de fiebre, vómitos y diarrea, pero no tenía otros síntomas de la COVID-19, por ello, los médicos le dijeron que no volviera si no tenía coronavirus.

El drama de Pamela, una paciente que años atrás se había sometido a un trasplante renal, comenzó el sábado 4 de abril, cuando llegó con vómitos y 38 grados de fiebre al hospital municipal de La Falda.

La médico que la atendió le recomendó un medicamento para las náuseas y paracetamol para la fiebre. “Pero le dijo que no era coronavirus. Que no vuelva si no tenía la COVID-19”, contó Diego Nieto, su papá a El Doce.

Le recetaron paracetamol para la fiebre y no la sometieron a descarte de coronavirus. (Foto:Facebook)

Al siguiente día, la salud de la docente empeoró y regresó con sus padres al hospital. Una nueva médico la recibió, y sin revisarla o mandarle exámenes, le dijo que era un problema en el hígado. La profesional le aplicó un suero ante la queja de la madre, pero se rehusó a tomarle muestras de sangre y otra vez la mandaron a su casa.

El lunes 6 de abril, la joven presentó un nuevo síntoma: diarrea. Acudió al mismo hospital por la cercanía y la ausencia de transporte debido la cuarentena. El médico que la atendió tampoco le sacó análisis de sangre porque se dejó llevar por un estudio que la paciente se realizó el 4 de marzo, que indicaba el diagnostico de gastroenteritis.

Después de 48 horas recomendadas por el especialista, Pamela no mejoró y comenzó a perder la audición. Finalmente el doctor tomó los análisis y recibió los resultados del laboratorio.

“Me dijo ‘están muy mal los análisis y la tengo que trasladar, porque necesitamos más complejidad’ y nos llevaron al Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Quedó en coma inducido y conectada al respirador automático. Nunca más volvió”, comentó la mamá.

Sus padres están completamente destrozados. (Foto: Facebook)

“El médico que la atendió ese miércoles, que pidió el traslado, nos pidió disculpas por la mala atención (negligencia) de los días anteriores. Yo llevé a mi hija para que le hagan unos análisis y me la devolvieron en un cajón”, sostuvo su papá.

Por otro lado, el director del centro de salud La Falda, Argentina, Lucas Viotto, señaló que se inició una “averiguación interna” para el personal médico que trabajó el domingo 5 y el lunes 6, ya que “dijeron que no había necesidad de pedir estudios porque la joven estaba estable, así lo señala la historia clínica del hospital”.