Álex Pastor: alcalde de ciudad catalana dimite al cargo tras ser detenido por incumplir la cuarentena

Álex Pastor, el alcalde de Badalona fue detenido la noche del último martes por quebrantar el confinamiento y encontrarse en estado de embriaguez. Luego del hecho, este miércoles 22 de abril, ha presentado su dimisión a la alcaldía y al concejo de la ciudad catalana.

A través de una carta, el socialista presentó su renuncia ante el Ayuntamiento con el fin de iniciar la tramitación oficial del relevo. Pastor ha pasado la noche en la comisaría de Les Corts, sin embargo, fue puesto en libertad luego de negarse a declarar ante el juez.

El juzgado número 15 le ha interpuesto cargos por delitos contra la seguridad vial y resistencia a la autoridad. Respecto a estos hechos que se le imputan, el cuarto teniente alcalde, Rubén Guijarro, ha confirmado que todos son ciertos.

Álex Pastor asumió la alcaldía de Badalona en junio de 2018. (Foto: El País)

Guijarro convocó a rueda de prensa en el Ayuntamiento para leer la carta de renuncia en la que Pastor expresa que fue un honor estar en el cargo, aunque asegura que la carga del trabajo le ocasionó problemas de salud que le han llevado a tener un comportamiento del que se arrepiente.

“Como ciudadano, me he puesto a disposición de los vecinos para intentar solucionar sus problemas y mejorar su calidad de vida, que es lo máximo a lo que aspira cualquier político. Sin embargo, he visto resentido el lado más personal y familiar a causa de la cantidad de horas que le he dedicado al trabajo y a la exigencia que requiere esta responsabilidad”, refirió.

La alcaldía será asumida por la teniente de alcalde Aïda Llauradó, de la agrupación Catalunya en Comú, que ha dicho sentirse “muy afectada” por lo ocurrido. Llauradó será la encargada de reorganizar el gobierno municipal, por lo que envió un mensaje de tranquilidad a la población, expresando que el objetivo principal es luchar contra la pandemia del coronavirus.

Luego del informe de la secretaria general para convocar un pleno de investidura, Aïda Llauradó asumirá la alcaldía de Badalona. (Foto: David Zorrakino / Europa Press)

Álex Pastor: un alcalde en descontrol

Fuentes policiales revelaron a El País que Álex Pastor fue detenido por circular con su vehículo pese a estar en estado de embriaguez. La detención, además, fue a causa de atentar contra la autoridad tras morder a un agente y negarse a pasar por el control de alcoholemia. “Estaba muy alterado, gritando y dando golpes”, indicaron.

Cuando el hecho fue expuesto, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) solicitó la suspensión de la militancia del alcalde y obligó a “la renuncia de todos sus cargos públicos”. Según afirmó Guijarro, “los hechos conocidos hoy son incompatibles con la militancia socialista y el ejercicio de cualquier cargo público”.

Con relación a los problemas que el socialista dice padecer, Dolors Sabater, también exalcaldesa de Badalona, explicó que desde febrero conocían sobre los problemas de salud y estrés por lo que atravesaba Pastor. Asimismo, Xavier García Albiol aludió que el alcalde tiene una adicción al alcohol.