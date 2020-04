Uno de los europeos más cercanos a Kim Jong-un revela cuál es su estado de salud

El estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un se ha vuelto una noticia a nivel mundial luego de que fuentes de inteligencia de Estados Unidos sostuvieran que “está en grave peligro” tras realizarse una cirugía.

Ante esto algunos medios, como La Cuarta, consultaron con uno de los occidentales que mejor conoce al máximo dirigente de Corea del Norte, Antonio Razzi, exsenador italiano.

"Lo que pasa es que tuvo un problema coronario y tuvo que ser operado hace unos días, el 12 de abril, pero todo salió bien (...) es mentira que esté grave o muerto. Eso me dicen sus asesores", contó.

Razzi y Kim estudiaron juntos en Suiza, donde se forjó su amistad. Cada 15 de abril, cuando se conmemora el natalicio del fundador de Corea del Norte y abuelo del líder, Kim Il-sung, visita el país asiático.

Sin embargo, este año no pudo por la prohibición de vuelos y cierre de fronteras decretado en Italia, uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus.

El régimen de Corea del Norte priva el hermetismo en sus comunicaciones oficiales, pero aún así Razzi manifestó: “No tengo porqué no creerles (a los asesores)”.

"Yo hablo siempre con ellos, constantemente (...) si me dicen que está bien ¡basta! No puedo insistir, tengo que creer. No sé si me mienten o me dicen la verdad, no puedo ponerlo en duda", insistió.

Razzi, de 72 años, apuntó que también conversó con el embajador de Corea del Norte, quien le dio la misma información: “Todo está bien”.

Corea del Sur no ve “señales inusuales”

El Gobierno vecino, el de Corea del Sur, declaró este martes que no ha detectado nada fuera de lo común y por lo tanto no pueden dar crédito a lo divulgado en la noche del lunes.

“No hay señales inusuales en Corea del Norte”, dijo un funcionario gubernamental a la agencia estatal Yonhap.

La cadena CNN reportó sobre el “grave peligro” en la salud de Kim Jong-un tras citar a un funcionario estadounidense “con conocimiento directo”.