Argentina: toma sol porque asegura que los rayos UV son buenos contra el coronavirus [VIDEO]

Pese a que los adultos mayores conforman el grupo de personas vulnerables para contraer el coronavirus, en Argentina, una anciana de 83 años violó la cuarentena para tomar sol en un parque, ante la atónita mirada de la Policía. “A las 03.20 p. m. me voy”, les dijo.

Luego que los efectivos la obligaran a regresar a su domicilio, la mujer identificada como Sara los insultó y aseguró que volverá a romper el aislamiento.

“No están cuidando nada. Son cuatro estúpidos metidos en un patrullero a los que tengo que pagarles yo con mis impuestos para que hagan estupideces en lugar de estar en Plaza Italia, que es en donde se cometen las aglomeraciones y la gente se contagia”, contó a TN.

La anciana defendió su comportamiento e insistió en que había salido a tomar sol para que su piel absorba la “vitamina D”, a pesar de que eso representa una violación al aislamiento social decretado por el Gobierno argentino.

“Ni me pueden contagiar ni contagio a nadie. Los rayos ultravioletas son especialmente buenos para el coronavirus, para no pescarlo”, aseguró la mujer. Su afirmación, sin embargo, no tiene respaldo científico.

Para defender su irresponsabilidad, la señora sostuvo que no logró comunicarse con el 147, la línea telefónica donde los adultos mayores deben llamar en la Ciudad de Buenos Aires para dar aviso previo que van a circular por la vía pública. “No se puede, es un lío bárbaro”, aseguró.

La mujer de la tercera edad contó que el sábado 20 de abril fue advertida por las autoridades tras haber violado la cuarentena en una situación similar.

"Es una gran estupidez por parte de la Policía, que en lugar de estar haciendo lo que tiene que hacer está vigilando el pasto donde no hay nadie", sostuvo e insistió: "Lo voy a seguir haciendo cuantas veces se me ocurra".

Sara ha sido notificada por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal en Argentina, que dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.