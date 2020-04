Descubren que pastor chileno se reunía con feligreses: “Orar es una necesidad espiritual”

En Chile, el pastor Marcos Morales se reunió con un grupo de feligreses en medio de la pandemia del coronavirus y fue interrogado por un periodista luego de realizar el culto.

El hombre de prensa, que pertenece a Canal 13 e identificado como Martín Herrera, se acercó hacia el religioso, que se encontraba con su hijo cuando salía por la puerta de un local.

Segundos después, un peatón va hacia el pastor y lo saludó con la mano, pero el periodista le indicó que se debía evitar el contacto por la expansión de la COVID-19. No obstante, Marcos Morales le señaló: “¿A ti te importa lo que yo diga o lo que diga la normativa? Porque el Gobierno permite reuniones en cualquier lugar de 50 personas”.

Herrera le consultó si es que estuvo convocando a varias personas en la ceremonia, por lo que el religioso afirmó que no lo había hecho. El hijo del sujeto también señaló: “Nosotros no estamos juntando a nadie. Si nosotros igual hacemos una obra social. Hay un montón de gente que viene el día domingo a almorzar aquí, porque no tienen dónde comer”.

No obstante, Marcos Morales afirmó que la normativa sí le permitió estar con varios feligreses, debido a que tienen “una necesidad espiritual de que la gente venga a orar”.

Cabe indicar que el religioso ha estado envuelto en varios sucesos polémicos. En febrero del presente año, una fémina que era parte de su congregación denunció que el hombre la trataba mal y expresaba: “la mujer debe ser sumisa, no puede pintarse, no puede vestir pantalón porque es una impía, una pecadora”.