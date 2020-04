Un hombre recibió un puñal por parte de su pareja en medio de una violenta discusión en su vivienda ubicada en la ciudad de San Juan, en Argentina. Pese al intento de asesinato, la víctima no solamente no presentó la denuncia, sino que después de recuperarse regresó a vivir con la mujer.

El incidente comenzó el sábado 18 de abril, cuando Gastón Cuevas, un albañil de 28 años, trató de violar la cuarentena para ir jugar a los naipes con sus amistades.

“Ella me dijo que no iba a ir a ningún lado sino me iba a apuñalar”, manifestó el agraviado al portal Diario de Cuyo.

Previamente al ataque, ambos habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas y algunos minutos después, la pelea pasó de las palabras a los golpes y todo se salió de las manos.

“Mientras discutíamos me enterró un cuchillo. Me quedó clavado, yo me lo saqué. El chorro de sangre que salía era impresionante”, explicó el obrero.

El sujeto se desplomó tras ser acuchillado por la mujer y cuando recobró la conciencia se encontraba en un centro de salud. “Me dijeron que en la ambulancia me hicieron RCP porque no respiraba”, indicó el herido, y detalló que el arma blanca no alcanzó la arteria aorta. “Me podría haber matado”.

Lo más sorprendente es que al pasar dos días, Cuevas, ya curado de su lesión y sin haber presentado ninguna acusación, retomó la relación sentimental con su pareja y compartió una foto junto a ella en su cuenta de Facebook.

“Con mi tóxica, métanse a sus vidas”, decía la inusual descripción que escribió el albañil para hacer pública su reconciliación con la mujer.