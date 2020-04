En el día que AMLO pidió al narcotráfico parar la violencia se registró el mayor número de muertes

La jornada del lunes 20 de abril se erigió como la más sangrienta en lo que va del año en México, según datos revelados por la Fiscalía del país. A pesar de la contingencia por el coronavirus y el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador al narcotráfico para evitar la violencia, la cantidad de muertes continúa en ascenso.

Si bien la cantidad de fallecidos aún no supera las registradas en marzo, mes en el que se contabilizaron 3,078 muertes producto de la violencia social, la cantidad registrada podría superarse debido a los crímenes cometidos en todo el país y que fueron contabilizados por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

Muertos en México

Esto parece ser la respuesta del narcotráfico mexicano ante el pedido del mandatario Andrés Manuel López Obrador de ‘bajarle’ a la violencia, comentario que hizo tras ser consultado por las ‘narcodespensas’, paquetes de ayuda que los grupos armados entregaban a los más necesitados.

Según las cifras entregadas por la SESNSP, el mayor índice de violencia se registró en Guanajuato, estado en el que se perpetraron 16 asesinatos. Solo en el municipio de Salamanca, un grupo armado sin identificar asesinó a cuatro personas, entre las que se encontraban dos mujeres, un varón y un menor de edad. Además, dejaron tres personas más heridas.

En el mismo estado, pero en la localidad de Comonfort, el cadáver de un hombre fue abandonado cerca de una plaza; mientras que en Irapuato, un hombre que viajaba en su auto fue abatido por un grupo de delincuentes, los cuales fueron perseguidos por miembros de la Policía que se encontraba en el lugar.

Irapuato se ha convertido en ‘Tierra de nadie’ debido al enfrentamiento entre dos facciones violentas denominadas el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, las cuales han sido señaladas como las culpables de secuestros, desapariciones, ejecuciones, balaceras, tiroteos e incluso toques de queda decretados por la gobernación.

El estado de Guerrero, por su parte, no se queda atrás. Solo el 20 de abril registró nueve homicidios. Esta cifra excluye lo sucedido el domingo previo, jornada en la cual fallecieron 13 personas producto de un enfrentamiento entre facciones de grupos de armados, en un confuso incidente que incluyó un ataque por parte de los civiles hacia los agentes policiales, quienes se vieron obligados a responder, abatiendo a 4 presuntos criminales y arrestando a otro.

Narcodespensa Chapodespensas despensas de narcotráfico México

Mientras eso sucedía, en Sonora la situación era similar: el hallazgo de 8 cuerpos sin vida la madrugada del lunes sumaba más muertos a la oscura jornada. Los municipios de Empalme, Pótam y Guymas fueron escenario de los asesinatos. Precisamente estas dos últimas registraron, aparentemente, respuestas de los grupos armados a miembros de la Policía, pues se confirmó el deceso de un capitán de la Guardia Tradicional y el hermano de un elemento activo de las autoridades.

Sin embargo, esto no sería todo por parte de los grupos armados y aliados del narcotráfico, pues en los últimos días se han registrado distintos episodios de entrega de despensas que incluyen víveres y artículos de primera necesidad para la población que se ha visto encerrada por la contingencia por coronavirus.

Dentro de la ayuda entregada se encuentra contenido propagandista. Tal es el caso de Tamaulipas, desde donde varios usuarios de redes sociales reportaron la distribución de cajas de comida por parte de hombres armados, vestidos con ropas oscuras y el rostro cubierto. Los empaques poseían la leyenda “Cártel del Golfo. En apoyo a Heroica Matamoros. Señor 46 Vaquero”, junto a la imagen de un sombrero, distintivo del grupo criminal.

En una de sus conferencias matinales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se referiría a estos actos. “Eso no ayuda, bájenle y piensen en sus familias. Tengan amor al prójimo y no le hagan daño a nadie; ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando”, indicó AMLO, quien sin duda no esperaba una respuesta así por parte del narcotráfico mexicano.