Bélgica registra un crecimiento explosivo de ciudadanos infectados por coronavirus

Desde que inició la pandemia del coronavirus, Bélgica ha registrado un aumento en el número de personas contagiadas por la COVID-19. Según información de las autoridades sanitarias, el país tiene un total de 39.983 personas infectadas. De ellos, 5.828 pacientes perdieron la vida a causa de la enfermedad.

Algunos expertos aluden los contagios a la alta densidad de población. Pocas ciudades están separadas por más de dos horas en auto. Sus 11.4 millones de habitantes conviven en un territorio similar en tamaño a Galicia, una concentración idónea para la propagación del virus.

Emmanuel André, uno de los voceros del Ministerio de Salud Pública belga, afirmó que el 50 por ciento de los decesos ocurrieron en residencias o asilos de ancianos, pero precisó que las cifras entregadas también incluyen los “casos sospechosos”.

La supervisora de enfermería de un hospital de la capital belga confirmó la situación crítica en las residencias. “El otro día nos llamaron de una donde hubo un brote. Su responsable me decía casi llorando que no les enviáramos de vuelta a sus pacientes porque no tienen medios para acogerlos en las mejores condiciones. Desinfectan mascarillas en el horno”, explica.

En algunos casos, la avanzada edad es un criterio para rechazar su ingreso en las UCI por lo invasivo del tratamiento. Para evitar que la COVID-19 continúe expandiéndose en el país, la primera ministra Sophie Wilmès prolongó la inmovilización de ciudadanos hasta el 3 de mayo.

Algunas empresas han tenido que aplicar el teletrabajo para mantener a su personal en sus hogares. Sin embargo, un sector de la población se ha visto obligado a asistir a sus centros laborales.

Las autoridades no han restringido las salidas para pasear, hacer deporte o comprar, pero se debe respetar el distanciamiento social, ya que consideran que ejercitarse en el exterior es positivo para la salud física y mental.

A partir del lunes, los talleres de reparaciones y viveros podrán abrir, como ya hacen supermercados y farmacias, según informó Deutsche Welle.