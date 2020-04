Intendente argentino que amenazó con despedir a enfermera es captado incumpliendo cuarentena

Un intendente de la localidad de Recreo, de Argentina, identificado como Luis Polti, fue detenido por las autoridades, debido a que estuvo pescando en plena cuarentena por el coronavirus, haciendo caso omiso a las autoridades.

Previamente, el sujeto fue cuestionado por amenazar con despedir a una enfermera, debido a que ella le pidió mascarillas para sus colegas.

A pesar que ese día les entregó unas cuantas, el hombre la habría citado para intimidarla. “Me vas a dejar hablar a mí. La próxima vez que me faltes el respeto, no me va a temblar la mano para echarte. A mí no me contestas, ni me levantas la voz”, aseveró en un audio que fue difundido por Telefe.

Además, le señaló: “No sé quién te crees para venir a decirme todo lo que has dicho. Tú tienes tu directora. Tienes dos días de suspensión sin goce de haberes y después voy a ver si sigues en el cargo”.

La enfermera manifestó que nunca pensó que la iban a tratar de esa manera. “Si yo le hubiese faltado el respeto, le pediría disculpas”, indicó.

El intendente violó la cuarentena al estar con otros dos funcionarios, Rodrigo Persichetti y Sergio Oviedo Aguirre, en el Dique de Motegasta, ubicado en la provincia de Catamarca.

Este suceso permitió que la fiscal del caso, Jorgelina Sobh, los impute de violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Cabe señalar que, hasta este lunes 20 de abril, el número de muertes por coronavirus en Argentina aumentó a 136, mientras que la cifra de contagiados subió a 2941; según el gobierno de dicho país.