La Ciudad de México es la más afectada de todos los estados del país azteca a causa de la pandemia del coronavirus. Esta situación ha generado que sus hospitales tengan dificultades para atender a la cantidad total de pacientes con COVID-19.

Según el reporte de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el número de personas contagiadas con el virus ascendió a 2.080 casos en el Distrito Federal. La alcaldía más afectada es Iztapalapa, con 193 infectados. Esto se debería al nivel de concentración demográfico de las ciudades.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que el incremento de los casos de coronavirus en esta parte del país se debe a la densidad demográfica. Por esta razón, las zonas rurales son espacios en donde la expansión del virus no ha sido acelerada.

”La zona metropolitana del Valle de México es donde existe la mayor intensidad de transmisión, esto no sorprende, es lo que se espera, porque son las zonas donde hay mayor densidad de población por kilómetro cuadrado, hay más número de casos y hay una transmisión más eficiente”, afirmó.

La población de México supera los 126 millones de habitantes. De este número, más de 21 millones de personas radicaban en Ciudad de México hace dos años. Esta cifra colocó a CDMX entre las cinco ciudades más pobladas del mundo según Forbes.

Hospitales de Ciudade México saturados con casos de COVID-19

Ante esta situación, los centros de salud de Ciudad de México han empezado a saturase. Así lo relata el portal de Infobae con información de Reforma. Este medio descubrió que el Hospital General de Iztapalapa ya no puede atender a más pacientes por que ya llegó a su límite.

Luego de que los pacientes con problemas respiratorios llegan a sus instalaciones, son derivados al centro de salud Belisario Domínguez, ubicado en la misma alcaldía. Sin embargo, esto no sería suficiente, ya que su establecimiento no tendría capacidad tampoco.

Posteriormente, las personas son trasladadas al Hospital de Tláhuac, haciendo que la espera de la atención se prolongue aún más. Reforma cuenta que, por esta razón, los pacientes esperan hasta 30 minutos aunque estén experimentando los síntomas en esos momentos.

Fase tres de la pandemia aún no se aplica en México

Pese a esta situación, las autoridades sanitarias de México no han declarado la fase tres de la pandemia en su país. Según explicó López Gatell, esto no puede ser posible debido a que no es la misma situación en otras partes de México.

En los estados del norte de México, los casos son menores. En Chihuahua, la cifra de infectados ha llegado a 115, mientras que en Sonora han registrado 97 casos positivos. En total, se han reportado 7.497 contagios y 650 defunciones en todo el país.