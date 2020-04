Año escolar 2020 en Argentina: ¿cuándo iniciarán las clases presenciales?

Desde que el nuevo coronavirus llegó a Latinoamérica, los gobiernos dispusieron de medidas urgentes para frenar su avance. Fue así que Argentina, por ejemplo, autorizó el pasado 16 de marzo la suspensión de clases en colegios públicos y privados, así como el acatamiento del aislamiento obligatorio.

Desde entonces, el Ministerio de Educación habilitó la plataforma ‘Seguimos educando’ para que los escolares sigan aprendiendo desde casas. Sin embargo, la pregunta que surge es cuándo se reanudarán las clases presenciales. Aquí te lo contamos.

¿Cuándo regresarían las clases presenciales?

Esta es una pregunta que se repite a constantemente desde que se suspendieron las clases ante la propagación de la COVID-19; sin embargo, la respuesta es siempre la misma: “No tenemos certezas, nosotros ni ningún país del mundo", enfatizó Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación.

Lo que sí tiene claro Trotta es que el reinicio de clases de presenciales, “no es algo que vaya a ocurrir en las próximas semanas”. De esta forma, lanzó como una alternativa que estas empiecen aún en agosto, pero que ello dependerá de la evolución de la enfermedad.

Clases virtuales en Argentina

Desde el lunes 16 de marzo en que se suspendieron las clases, el Gobierno de Argentina puso en marcha un plan para no descuidar la educación mientras luchan contra el nuevo coronavirus: ‘Seguimos educando’, una plataforma con material didáctico disponible en radio, TV e internet.

El Gabinete Federal Educativo se reunió para evaluar el 1er mes del Programa #SeguimosEducando y otras estrategias que se están llevando adelante en estos días sin clases presenciales.

También se comenzó a pensar cómo será la vuelta a las aulas cuando los expertos lo determinen. pic.twitter.com/NJpzGwU9dc — Ministerio de Educación de la Nación Argentina (@EducacionAR) April 18, 2020

Alberto Fernández sobre el regreso a clases

“El inicio de clases puede esperar”, aseguró el presidente Alberto Fernández hace unas semanas. El mandatario enfatizó la importancia de salvaguardar la salud de la población antes que anunciar este tipo de medidas, pues “no tiene mucho sentido subir a un chico o un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad”.

“Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar un mes antes o un mes después el colegio”, añadió.

Pronunciamientos sobre el regreso a clases

Hasta el momento no existe un comunicado oficial, pero desde ya el ministro de Educación ha dejado en claro que en las próximas semanas no se reanudarán las clases presenciales. “La vuelta a clases después de las vacaciones de invierno es una alternativa, pero no tenemos certezas”, precisó Trotta.