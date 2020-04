En Argentina, una charla universitaria realizada de forma virtual en el marco de las medidas preventivas por el coronavirus se vio interrumpida por la intervención de un usuario desconocido que empezó a reproducir imágenes de pornografía infantil. El hecho fue denunciado por el centro educativo y la reunión fue reprogramada.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana durante una videoconferencia organizada por la sede de Neuquén de la Universidad de Flores a través de la plataforma Zoom, y que contó con la participación de 152 alumnos de distintos puntos de Argentina.

“Los profesores de arquitectura eran quiénes coordinaban y por las 11:30 uno de los participantes de la reunión, que entendemos que no era un usuario legítimo, tomó el control de la charla pese a no tener las facultades porque no era el anfitrión, y comenzó a transmitir contenido de pornografía infantil por un par de minutos”, relató Cristian Kreber, vicerrector de la universidad.

Este incidente motivó a uno de los organizadores a avisar a los demás y terminar la actividad, organizada a distancia debido al coronavirus. “Fue muy desagradable y shockeante para todos. Queda una sensación de vulnerabilidad bastante importante”, comentó Kreber al diario Río Negro.

El vicerrector también aseguró que la universidad puso un gabinete psicológico a disposición de los que hayan sido afectados por el hecho. Entretanto, representantes de la casa de estudios presentaron una denuncia penal por el incidente ante la Fiscalía Federal No. 1 de la provincia de Neuquén.

Kreber indicó que la charla será reprogramada con otra metodología, otras normas de seguridad y posiblemente empleando otra herramienta.

Argentina registra hasta ahora 2.839 contagios y 132 muertes por el nuevo coronavirus. En dicho país, otra persona buscada por abuso sexual fue capturada tras violar la cuarentena.