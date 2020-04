Reino Unido: joven pierde su empleo por coronavirus, juega la lotería y gana el premio mayor

Una adolescente de 17 años que perdió su trabajo debido a la epidemia de coronavirus, ganó el premio mayor en la lotería y se convirtió en la primera multimillonaria más joven del Reino Unido, según informó el Daily Mail.

Harmony Dawes de Brighton trabajó como asistente de salvavidas en la playa, pero fue despedida debido al cierre del lugar por el aislamiento social y la cuarentena de la COVID-19.

El 26 de marzo, cuando se enteró de la maravillosa noticia, Harmony gritó de alegría, por lo que su padre irrumpió en la habitación en medio de la noche. Sin embargo, a la mañana siguiente, la menor pensó que todo se trataba de un triste sueño.

Harmony planea llevar a su familia de vacaciones y comprar un caballo con el premio. (Captura: Daily Mail)

Durante el desayuno su padre le confirmó que realmente había ganado el premio principal del juego “Set for life”. La adolescente recibirá 10.000 libras (12.500 dólares) mensuales (aproximadamente) por los próximos 30 años.

“Todavía me parece que todo esto no me pasó a mí. Cada vez que pienso que he ganado espero que alguien me diga que es una gran broma; es ridículo, este tipo de cosas no le sucede a personas como yo…. ¡O tal vez sí!", admitió la niña. Se conoció que Dawes inscribió en el boleto el día de cumpleaños y la edad de su tío, números que una vez le dieron un triunfo a su difunto familiar.

“Durante el régimen de autoaislamiento, no tengo nada en qué gastar este dinero, pero en el futuro planeo llevar a mi familia de vacaciones a Tenerife y comprar un caballo”, comentó Harmony.

“Mi madre es una trabajadora esencial, trabaja con las personas sin hogar de Brighton, así que sé lo afortunada que soy de tener un lugar seguro para vivir durante el encierro, pero aún es difícil mantener una actitud positiva”, añadió.

El medio británico señaló que la Lotería Nacional de Reino Unido hace donaciones de hasta 37,5 millones de dólares a organizaciones caritativas para ayudar a combatir la pandemia de la COVID-19. Los fondos son asignados para hacer compras de comida o apoyar a los mayores durante la cuarentena.