En una entrevista con una radio argentina, el presidente Nicolás Maduro aseguró, este sábado 18 de abril, que le “resbala” el calificativo de dictador y las críticas hacia el régimen de Venezuela.

El mandatario apuntó que, con el escenario de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es imposible saber si habrá elecciones en el país sudamericano; y hasta se animó a desearle suerte a su par estadounidense, Donald Trump.

“Ya me resbala que me digan dictador, yo sé quién soy, un trabajador, un obrero, un hombre sencillo. Mi escuela no fue la escuela de las Américas, fue el barrio, las asambleas populares, el debate permanente, la persecución”, respondió Maduro.

En diálogo con el programa radial La Pizarra, el jefe de Estado aseguró que él se mantiene en el poder “porque el pueblo de Venezuela lo quiere”, en cambio dijo que Trump está “lleno de odio y deseos de reelección”.

Consultado sobre si aceptaría ayuda humanitaria de países con los que ha tenido tensiones como Colombia, Maduro fue enfático.

“Estoy dispuesto. Un día se quedaron sin máquinas para detectar el coronavirus (COVID-19), yo dije que nosotros podíamos cederles una de nuestras máquinas, pero él no quiso".

Y añadió: “Por mi parte hasta del diablo aceptaría, si es para beneficio de la salud del pueblo. La coordinaríamos sin complejos porque aquí se tienen que poner las diferencias a un lado y actuar como jefes de Estado, con altura”.

Maduro, por otro lado, calificó a los países del Grupo de Lima como “una amenaza para la región” porque “están contagiados de coronavirus todos”.

Sus declaraciones llegan cuando Venezuela registra 204 casos de coronavirus (COVID-19), de los cuales al menos la mitad ya están recuperados, y 9 fallecieron.