En Argentina, una joven transexual denunció que una mujer policía le bajó los pantalones y abusó de ella durante un operativo por la cuarentena obligatoria para frenar el avance del nuevo coronavirus.

Delfina Antonella Díaz, mujer transexual, había incumplido el aislamiento social en la ciudad de Jujuy para reunirse con sus amigas en el exterior de una casa, cuando de improviso aparecieron los agentes policiales y comenzó su calvario.

“La Policía comenzó a tirar las sillas a la calle, las rompieron y yo me levanté y les pregunté por qué las tiraban. Quise meter las sillas y se me acerca un policía, me agarra del cuello y me meten a la camioneta esposada. Una femenina me pegó dos veces en la cara”, comenzó Delfina su relato a FM Radio Speed.

La víctima narró que los efectivos la llevaron a una cancha para abusar sexualmente de ella. “Me dijeron que así me iban a volver macho", y añadió: “La mujer policía me tocaba mis partes de adelante y me querían meter la cachiporra por atrás”.

Tras sentir que su vida corría peligro debido a los maltratos físicos y psicológicos que los policías le provocaban, la mujer transexual fingió estar muy enferma para escapar del calvario.

“Me hice la que estaba convulsionando porque no aguantaba más lo que ellos me hacían. En ese momento se asustaron y me llevaron a la posta. Una enfermera allí me quiso poner una inyección en el cuello y yo le dije que me disculpe, que fingí la convulsión para que me dejen”, narró.

En ese momento, se dio cuenta que un agente y la enfermera la miraban y se reían. “Luego me llevaron a la Comisaría 39 (…). La policía me agarró del cuello y me dijeron que si yo llegaba a hablar o algo me iban a matar y hacer recontra c…", contó con angustia.

Por último, la joven transexual reveló que esta no fue “la primera vez” que sufrió un episodio como este: “Antes en la brigada me hicieron tener relaciones con otra chica trans mientras ellos grababan y se reían. Tengo miedo de salir a la calle”, finalizó.