El festival de la primavera propagó el coronavirus en Japón

El Dr. Yoshiro Kawaoka ya era una autoridad internacional en virología e infectología cuando estalló la pandemia del nuevo coronavirus. Fue entonces cuando los conspiranoicos de siempre lo culparon en redes sociales de ser el “inventor” del COVID-19. La comunidad científica reconoció que esta información era falsa pero esto fue silenciado en las redes sociales. Lo cierto es que Kawaoka es profesor e investigador de Ciencias Patobiológicas en la Universidad de Wisconsin (EEUU) y en la Universidad de Tokio. Ahora que el Gobierno japonés reconoció su error y decidió en declarar emergencia a todo el país, Kawaoka fue entrevistado por Ebara Miki para la NHK World Chief International.

El virus llegó a Europa y América aproximadamente al mismo tiempo que Japón. Pero este país no vio una propagación explosiva de la infección hasta finales de marzo. ¿Por qué fue este el caso?

Nuestros expertos en enfermedades infecciosas intentaban identificar y eliminar pequeños grupos. Inicialmente, estaban identificando grupos y contactando a todos los que estaban en contacto con una persona infectada. Al hacerlo, pudieron contener el virus y descubrieron que alrededor del 80% de las personas infectadas en realidad no transmiten el virus. Esta fue una información muy importante. Significaba que no necesita rastrear a todas las personas infectadas si puede rastrear el clúster. Si no hace nada, el grupo crecerá fuera de control. Pero siempre que identifique un grupo lo suficientemente pequeño como para contenerlo, el virus desaparecerá. Y esa fue la estrategia inicial de Japón. Y el virus, tal como se introdujo desde China, estaba contenido. Pero el número de casos comenzó a aumentar a medida que los viajeros comenzaron a regresar de Europa y los Estados Unidos. Después de eso, se hizo difícil de contener.

Cuando surgió el brote en Wuhan, ¿esperabas que el virus se propagara tan rápido?

Bueno, la infección ya estaba extendida en Wuhan a fines de diciembre. Pero reaccionamos a mediados de enero. Japón no detuvo los vuelos hacia y desde China en ese momento, y eso fue claramente algo que podríamos haber hecho para detener el virus. Mucha gente visitó Japón desde China durante el Festival de Primavera de China (la temporada de vacaciones en China comenzó el 24 de enero). Algunos de esos viajeros se infectaron y propagaron el virus. Así comenzó el brote en Hokkaido. Y el Festival de la Primavera amplificó la infección. Podría haberse prevenido. Fue muy desafortunado.

¿De dónde vino originalmente el virus? ¿Y cómo saltó a los humanos?

El virus originalmente vino de los murciélagos. No se ha encontrado exactamente el mismo tipo de virus, pero hay muchos coronavirus de murciélago similares, así que de ahí debe haber venido. Lo que aún no sabemos es si hubo un huésped intermedio entre murciélagos y humanos, o si el virus saltó directamente a los humanos.

¿Qué has aprendido hasta ahora sobre el nuevo coronavirus?

Es un virus muy interesante. No sabemos exactamente por qué los jóvenes parecen ser más resistentes. Las personas mayores de 70 años enfrentan síntomas más severos. También sabemos que este virus es altamente transmisible. El virus está en el aire cuando hablas, incluso si no puedes ver ninguna gota. También debe tener cuidado con los artículos que pueden haber sido contaminados por saliva. Hubo un concierto de dos días en un club en Osaka a mediados de febrero. La primera noche, una persona infectada transmitió el virus a unas pocas personas. En la segunda noche, la persona infectada no estaba allí, pero alguien aún se infectó. Algo había sido contaminado por la saliva o la saliva de la persona y el virus sobrevivió durante 24 horas.