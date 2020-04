Argentina: enfermero de 60 años viaja a caballo para vacunar a adultos mayores

Un enfermero de 61 años que trabaja en el dispensario de La Población en la provincia de Córdoba (Argentina) recorre decenas de kilómetros a caballo para suministrar la vacuna antigripal a los adultos mayores, población vulnerable ante la pandemia del coronavirus.

Se trata del especialista Francisco López, quien va casa por casa a vacunar contra la gripe a los pobladores de la región de Traslasierra.

Cuando el camino es llano, se traslada en ambulancia, pero cuando tiene que ir hasta zonas montañosas, lo hace montando un caballo. Para llegar a las casas de las personas en riesgo tiene que viajar 2 horas y media, tanto de ida como de regreso.

Paco, como es conocido por los pueblerinos, lleva 20 dosis en una conservadora. “Además de vacunar a la gente mayor, aprovecho y vacuno a los niños para que las mamás no tengan que bajar hasta el pueblo”, indicó el enfermero en conversación con Todo Noticias y La Gente.

En la localidad de La Población habitan 1.000 personas y las dosis de inyecciones se adquieren en el hospital de Villa Dolores, localizado a 25 kilómetros.

Durante los 33 años que lleva ejerciendo su profesión ayudó en muchos partos, por eso más que un residente de la comuna es considerado un miembro más de la familia.

“La gente siempre es muy agradecida, me convidan café y me invitan a comer algo. Son sencillos, humildes y muy solidarios. Me gusta el trabajo que hago y me da mucha satisfacción ser útil a los demás”, agregó Francisco al medio local.