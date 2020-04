El Gobierno de China brindó un nuevo reporte, donde se reveló que habría más contagiados y muertes por coronavirus en la ciudad de Wuhan.

Según informó El País, las autoridades indicaron que se elevó en un 50 % el número de fallecidos por esta enfermedad. Hasta el 17 de abril, en Wuhan se registraron 3.896 decesos y no 2.579 como se había comunicado.

El error que hubo en el conteo de los fallecimientos se dio porque muchos de estos casos “se registraron erróneamente”. Además, el Ayuntamiento a la Comisión Nacional de Salud indicó que el nuevo conteo es por “el resultado de retrasos, omisiones y errores en la observación”.

Asimismo, las autoridades de China manifestaron que el nuevo número de muertes se debe al crecimiento acelerado que hubo en los hospitales para tratar a los pacientes infectados de coronavirus. Varios de estos centros de salud no informaron a tiempo.

Un informe de Associated Press, que se publicó esta semana y se basó en documentos filtrados de una teleconferencia, aseguró que el Gobierno chino no notificó al público la crisis durante un periodo crítico de seis días. Al no comunicarlo, se cree que ocasionó la muerte de más de 3.000 personas en el país asiático.

Economía de China se contrae

Por otro lado, el PBI chino perdió un 6,8 % en el primer trimestre del 2020, según informó la Oficina Nacional de Estadística, debido a la pandemia del coronavirus.

Este hecho permitió que el Partido Comunista de China haya puesto en marcha ciertas medidas para apoyar a las empresas y estimular las actividades económicas locales.