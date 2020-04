La situación del coronavirus a nivel mundial tiene más de 2.100.000 casos en 185 países. Muchas de las muertes a causa de esta pandemia han tenido lugar en China, Italia y España. Estas son las principales noticias sobre la situación del COVID-19 en el mundo.

México: desmentidos rumores sobre el reinicio de clases

Luego que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México anunciara la suspensión de clases desde el 20 de marzo al 20 de abril, varios rumores han circulado en las redes sociales acerca del retorno a clases.

Sin embargo, el secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, desmintió la veracidad del mensaje y explicó que el aislamiento preventivo se mantendrá hasta el 30 de abril. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, denunció el post.

España: helicóptero de la policía aterriza hombre en la playa

Una inusual escena sucedió en la ciudad de Valencia. Los agentes tuvieron que aterrizar el helicóptero en la playa, en la que realizaban vigilancia, para detener a un hombre que paseaba por la orilla del mar y se rehusaba a volver a su vivienda.

Según el informe de la Policía, no hizo caso a las instrucciones que le decían a través del megáfono en repetidas ocasiones. Después de unos momentos, la aeronave desciende sobre la playa, completamente deshabitada, y se puede ver a dos oficiales al lado del infractor.

Presidente de Ecuador se quiebra ante colapso por la pandemia

“He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados. Nadie lo estuvo”, dijo Moreno en una cadena de radio y televisión local.

El mandatario agregó que “ningún Gobierno de ningún país estuvo preparado”. Además, consideró que su país encara la propagación del coronavirus con las arcas fiscales menguadas por las dificultades económicas que atraviesa su país.

Reparten víveres con la cara del ‘Chapo’ Guzmán en México

A través de un comunicado difundido en la página de Facebook ‘El Chapo Guzmán’, la hija del fundador del cártel de Sinaloa dio a conocer que de manera personal y cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, hará llegar una caja con despensa a todos los adultos mayores de Guadalajara.

La joven de 36 años lidera esta campaña en nombre de su marca de ropa ‘El Chapo 701’ con la ayuda de otras personas, quienes serían los colaboradores de su empresa. En la grabación se ve cómo todo el equipo arma canastas en la casa identificada como propiedad de la familia Guzmán Loera.

Médico de 98 años atiende a pacientes en Francia

A sus 98 años de edad, el doctor Christian Chenay continúa atendiendo a sus pacientes a pesar de encontrarse dentro del grupo de mayor riesgo ante el nuevo coronavirus. El médico, procedente de Francia, incluso estima que pudo haber tratado a personas con la enfermedad, aunque no siente mayor temor por ello.

“Estuve en contacto con algunas personas enfermas que probablemente eran positivas. Me sorprendería si no estuve positivo también, especialmente porque tuve síntomas durante un tiempo”, señaló el galeno a la agencia Reuters.

Niña de 4 años con COVID-19 empeora con ibuprofeno

Los padres de Amelia Milner de 4 años, que fue diagnosticada con COVID-19, decidieron administrarle el popular medicamento, creyendo que con eso calmaría uno de los síntomas más notorios del virus: la fiebre.

“Se puso a jadear y trataba de respirar, pero su corazón se aceleró muy rápidamente, no podía mantener los ojos abiertos, no podía levantar la cabeza, su cuerpo se sacudía, empezó a enfermarse más y su temperatura subió”, contó el padre de la pequeña en una publicación en redes sociales.

Los perros callejeros no trasmiten el coronavirus

Umberto Agrimi, director del Departamento de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Salud Pública Veterinaria del Instituto Superior de Sanidad de Italia, negó que los perros callejeros hayan sido los responsables de que el virus llegara a los humanos.

“Esa teoría es un salto mortal incluso para gatos, hurones y cerdos. Se planteó la hipótesis de una mayor afinidad de la COVID-19 con mascotas, pero luego, en vivo, la hipótesis fue negada”, informó