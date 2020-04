Conferencia AMLO EN VIVO: sigue la transmisión online hoy viernes 17 de abril de 2020

Conferencia mañanera AMLO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy viernes 17 de abril de 2020. Todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy viernes 17 de abril de 2020

PUEDES VER Beca Benito Juárez 2020: todo lo que necesitas saber sobre este beneficio estudiantil impulsado por AMLO

Temas conferencia mañanera AMLO ayer jueves 16 de abril de 2020

López Obrador habla sobre empresas que siguen operando

El jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el 15 % de las empresas grandes no han seguido las medidas de contingencia dadas por la Secretaría de Salud. Sin embargo, resaltó que los pequeños negocios son los que cesaron sus actividades para seguir las recomendaciones.

AMLO informa sobre resultados contagios de coronavirus

López Obrador aseguró que los buenos resultados de contingencia para frenar la COVID-19 en el país se debe a la gente que ayudó acatando las medidas de sanidad como la sana distancia y la cuarentena.

“Vamos a seguir pidiendo el apoyo de la población, porque si vamos bien es por el apoyo de la gente y ahora se va a demostrar, si hemos tenido buenos resultados hasta ahora ha sido porque la gente ha hecho caso y ha aplicado las medidas y se ha comportado de manera ejemplar, sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda”, expresó.

Gobierno de México brinda detalles sobre el regreso a clases y actividades productivas

El mandatario pidió a la población continuar cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus en los municipios donde no han habido casos positivos de coronavirus. Ante ello, informó que es posible que en dichos lugares el reinicio de clases sea el 17 mayo.

En cuanto a los municipios en los cuales se han registrado casos de COVID-19, AMLO explicó que para estos, las clases y actividades productivas pueden tardar hasta junio.

AMLO pide a estados mexicanos evitar endeudarse ante crisis

El presidente de México realizó una invocación a los gobiernos estatales para que eviten solicitar créditos. A su vez, les pidió que sean austeros y que combatan la corrupción para incrementar sus recursos.

“Aprovecho para hacerle una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales para que a la primera de cambio no recurran a créditos y se use como excusa la crisis porque no hemos dejado de enviarle a los estados sus participaciones", exhortó.