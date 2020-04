Argentina: agreden brutalmente a un hombre por pasear a su perro en medio del coronavirus

En la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, un hombre fue brutalmente golpeado por cuatro integrantes del Comando Patrullas, en medio de la cuarentena por el coronavirus.

El agraviado, identificado como Luciano Gonzales, denunció a los cuatro agentes, debido a que fue agredido por sacar a pasear a su perro. El hecho ocurrió el pasado 14 de abril y la víctima afirmó que salió junto a su pareja y a su mascota.

Según manifestó el hombre para el portal Crónica, “ellos dicen que nos resistimos a la autoridad y nosotros no hicimos nada. Ni siquiera lo insulté o hablé mal. Le dije que me acompañe a buscar los permisos a una cuadra”.

Luciano Gonzales agregó que los agentes no quisieron acompañarlo y lo agarraron del cuello para tumbarlo al suelo. “Me puso su ‘pata’ en la cabeza. En ningún momento me resistí. Estaba con las manos para abajo”, aseveró.

Asimismo, el sujeto indicó que el can tiene problemas con la vejiga, por lo que tiene que miccionar cada tres horas. “Nosotros siempre damos la vuelta a la manzana: no sabía que no se podía”, afirmó.

Luego de haber sido liberado, el agraviado indicó que se sintió ultrajado. Indicó que tenía que trabajar, a pesar de las graves heridas que sufrió.

Por otro lado, la División de Asuntos Internos decidió suspender a los cuatro agentes tras la agresión que cometieron contra Luciano Gonzáles. Los familiares de la víctima aseguraron que el sujeto tenía fracturado el tabique y se sienten preocupados porque posiblemente pueda perder un ojo.