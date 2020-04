Coronavirus en México: ¿qué estados iniciarán actividades el 17 de mayo tras emergencia sanitaria?

Hugo López-Gatell confirmó que la cuarentena por el coronavirus en México ya tiene los días contados. Sin embargo, el funcionario público dejó en claro que esto solo ocurrirá en los municipios con menor índice de contagios.

De acuerdo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, las regiones con baja o nula transmisión de la COVID-19 serán las que reanudarán sus actividades de manera regular el próximo 17 de mayo.

Mientras tanto, los municipios considerados de alta transmisión mantendrán la Jornada de Sana Distancia hasta el próximo 30 de mayo. Es decir que, a partir del 1 de junio y de forma paulatina, las actividades de índole económico y social serán reanudadas en todo México.

Recuerda: sólo una persona debe salir por comida o medicinas, y sal de casa únicamente si es necesario. @SusanaDistancia #QuédateEnCasa #MéxicoSolidario pic.twitter.com/WHeVrJ719a — SALUD México (@SSalud_mx) April 17, 2020

“Todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible y no recomendable que se levanten las medidas”, acotó el titular del gobierno.

Mapa de los municipios de baja o nula transmisión de coronavirus

Durante la conferencia de prensa del 16 de abril, Hugo López-Gatell presentó el mapa que detallas la situación de cada municipio en relación al brote de coronavirus.

Hugo López Gatell informa sobre reinicio de clases.

Según informó, el color verde significa que podrán iniciar con sus actividades regulares a partir del 17 de mayo. En el caso de los municipios en amarillo, quiere decir que están cerca de una zona de alta transmisión de COVID-19 y los de color rojo son de alto grado de contagio y deberán aguardar hasta junio.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en México?

Durante la conferencia del 16 de abril, José Luis Alomía informó que el total de casos de coronavirus en México llegaron a 6.297. Mientras que, las defunciones aumentaron a 486 y los sospechosos alcanzaron las 12.340 personas.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud expresó los casos negativos de COVID-19 registrados fueron 45.148. Finalmente, reveló que para la elaboración de estas cifras se estudiaron a 45.148 ciudadanos.

¿Qué estados registran mayor índice de pacientes con COVID-19?

La tendencia entre los estados con mayor número de infectados con coronavirus se mantiene. Ciudad de México encabeza la lista con 1.828 y es seguido por Estado de México con un total de 695.

Todo lo contrario sucede con Colima que apenas reporta 7 contagiados por COVID-19. Zacatecas y Durango se encuentran en esta categoría con un total de 18 y 17 pacientes con el virus respectivamente.