“Pensé que moriría solo”: irlandés de 17 años infectado con coronavirus advierte a los jóvenes

“No salgas y no pongas en riesgo a tu familia porque si tengo 17 años y puedo contraer el virus, tú también eres vulnerable”, recomendó un adolescente de Irlanda que creyó nunca se contagiaría de coronavirus por no estar en el rango de edad vulnerable.

Brandon Fay empezó a presentar síntomas el 25 de marzo y, al día siguiente, acudió a un hospital para someterse a un chequeo rutinario. Recuerda que tenía tos y le faltaba el aire, pero pensó que era por su asma. Sin embargo, pasaron 30 minutos y lo aislaron en una sala.

“No podía comer, perdí el apetito, me costaba respirar y me faltaba mucho el aire”, explicó Brandon, añadiendo que pasó tres días solo y otros tres días en una sala con otros infectados. “Estaba extremadamente nervioso, me sentía aislado del mundo ya que nadie podía venir a visitarme o verme”, relató a Dublin Live.

El joven confesó que durante el tiempo que estuvo internado, se le pasaban por la cabeza “todo tipo de cosas”. “Pensé en la muerte, pensé que moriría solo sin nadie a mi lado”. Afortunadamente, fue dado de alta del hospital para continuar con el tratamiento en su casa.

“Pensé que, como adolescente, era intocable, que nunca contraería el virus, pensé que nunca golpearía mi puerta”, admitió Brandon, que lanzó un mensaje: “Para los adolescentes que tienen fiestas de pijamas, andan en bicicleta en grupos, van a las playas y se juntan, preguntaos: ¿vale la pena?”.

Además, reflexionó que los jóvenes muchas veces reaccionan favorablemente al coronavirus, pero se preguntó si también lo serán sus abuelos, padres y otras personas a las que pueden contagiar.

“¿Vale la pena perder la vida de una persona por el hecho de que estés en la calle o evites las reglas establecidas? No”, recalcó Brandon, que ahora pide a otros jóvenes que utilicen las redes sociales para hablar con sus amigos. “No salgas y no pongas en riesgo a tu familia porque si tengo 17 años y puedo contraer el virus, tú también eres vulnerable”, finalizó.