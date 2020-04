Periodista peruana vive en carne propia el aislamiento en Nueva York, foco de la pandemia

Más de 20 000 muertos ubican a Estados Unidos ocupando el liderazgo en la lista de decesos por coronavirus en el mundo, encima de países que fueron duramente afectados en Europa como Italia y España.

Si el país gobernado por Donald Trump sufre, Nueva York, uno de sus principales estados, padece aún más los estragos de este virus invisible que ha confinado a casi la mitad de la humanidad a una aparentemente interminable cuarentena.

El 40 % de las personas fallecidas en USA a causa de la COVID-19 son del mencionado estado. Al 14 de abril se reportaron más de 190.288 infectados y 10.056 víctimas mortales solo en esa localidad. Sin duda, un panorama desgarrador para la ciudadanía que allí habita, pero más aún para los latinos, que, según datos de la misma alcaldía, representan un tercio de las personas que perdieron la vida contagiadas.

Entre ese grupo de migrantes latinoamericanos que habita en Nueva York se encuentra Caroline Mercado, una periodista peruana que trabaja para la cadena NY1 Noticias, que se encarga de brindar información a la comunidad hispana a través de las ondas televisivas y también la señal digital.

Los ojos de la periodista Caroline nos sirve para conocer de cerca la sensación del ciudadano neoyorquino en medio de una crisis sanitaria que preocupa al país. Además, para entender también la cadena de actos políticos que el gobierno local y la administración de Donald Trump tuvieron y hoy desembocan en una realidad insostenible y hasta pareciera bidimensional.

Nos comunicamos con ella a través de una llamada en WhatsApp y; tras enterarnos de que estaba bien de salud, confinada en casa durante casi un mes al igual que casi la totalidad del equipo periodístico del medio en el que trabaja, decidimos iniciar la entrevista.

¿Cuál es la percepción del ciudadano neoyorquino en cuanto a la crisis?

El 87 % de los neoyorquinos apoya a la figura del gobernador Andrew Cuomo, que ahora lo llaman el “gobernador del país”. Los medios de comunicación transmiten su conferencia diaria, obviamente porque los casos en NY son muy dramáticos y se suele creer que lo que pasa aquí se puede replicar. También porque ha tenido un discurso entre didáctico, pedagógico, pero también muy directo.

Tiene diapositivas muy básicas, apela mucho a las emociones. Desde un principio hablaba mucho de su familia y citaba que no podía abrazar a su mamá ni a su hija.

¿Cuáles podrían ser las acciones destacadas en el manejo de la crisis de salud?

Pareciera que ya la curva de casos en NY se está aplanando, pero esas cifras son relativas porque no todo el mundo se ha hecho el test, aunque hayan tenido la lista de síntomas. Además, cuando una persona menor de 60 años llama a la línea 311, como no son prioritarios, le dicen que se queden en casa. De hecho es mejor que hagas caso y no expongas a otros, que te recontamines en la cola de emergencia, porque allí la cifra sería mucho mayor.

A principios de marzo, las autoridades municipales manejaban un discurso todavía muy confiado, decían que todo estaba bien, pero la realidad era que todo se hacía muy tarde. Cada decisión que se tomó en marzo fueron tardías.

¿Esa tardanza era un exceso de confianza o era una realidad que tenía que darse de todas maneras?

Es difícil de determinar. Por un lado sí se puede decir que es un exceso de confianza, pero en realidad eso viene desde Trump o desde el Gobierno federal; y cuando se tuvo que hacer algo, se dejó a criterio de los gobernadores.

Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que la situación del COVID-19 está controlada. Foto: difusión.

Algunos opinólogos hablaban que el manejo de esta crisis podría caer en demérito de la imagen de Donald Trump, teniendo en cuenta que las elecciones son en noviembre, si se da el caso.

Si tú ves medios como FOX News, su imagen está intacta. Él tiene sus seguidores y creo que está haciendo el juego de que la culpa es de NY. La dinámica en política no ha variado. Los que apoyan a Trump lo siguen respaldando igual. Estamos en un punto en que la gente percibe dos realidades paralelas.

Cuando los principales asesores de la comisión federal de salud dijeron que hubo un descuido muy grande por parte del Gobierno federal, Trump respondió: “Que me lo diga el fiscal general". Lo que dice este presidente es lo que se va a replicar entre sus seguidores.

¿Crees que los estadounidenses se confiaron mucho sobre esta pandemia?

Sí se confiaron. Sucede que en los EE. UU. priman las libertades individuales. Y es que aquí un toque de queda es impensable. Ellos no tienen tal cosa en su historia. Si lo comparamos con lo que se ha hecho en Perú, pienso que eso fue posible porque nosotros hemos vivido cosas muy terribles en las décadas anteriores que nos han obligado a quedarnos en casa por nuestra seguridad.

Yo pienso que lo que está sucediendo se debe básicamente a estos tres pilares:

1.-Exceso de confianza/arrogancia

2.-La libertad individual (Por ejemplo: la CBC recomienda, no obliga, el uso de algo para taparse el rostro, no dice directamente máscaras)

3.-Falta de acuerdo entre el alcalde y gobernador en NY a principios de marzo. Pero algo que los unía es que a toda costa querían que el mercado siga funcionando.

EE. UU. es el foco de la pandemia, ¿eso no preocupa a los habitantes norteamericanos o sigue estando el espíritu poder sobrellevarlo?

El estadounidense es muy complejo, pero te puedo hablar de NY. He visto un cambio desde la quincena de marzo hasta el 6 de abril, que fue la última vez que salí a la calle por comida. En los establecimientos, hay empleados que cuentan con máscaras y otros no. Lo que percibo es que no hay un mensaje claro, todo se ha dejado a criterio de cada quien.

Hay miedo pero mientras no lo sintamos todos, los contagios van a seguir. Además que hay personas que son asintomáticas.

Yo por ejemplo, puedo ser un vector porque compartía el departamento con una persona que presentó todos los síntomas pero no pudo confirmarlos porque no era un caso de prioridad cuando llamó al número de emergencia.

Aquí no hay una directriz de que todos usen máscaras o guantes. Los contagios han disminuido pero se ha dicho que en abril vamos a tener el golpe de muertes y de personas conectadas a los respiradores.

Caroline Mercado, periodista de NY1 Noticias en Nueva York. Foto: Archivo

¿El sistema de salud es competente?

Recientemente los estadounidenses se están enterando que no lo es en absoluto. Ellos no fabrican sus mascarillas, desde principio de la década pasada las mandan a hacer en China, y no pueden conseguir los equipos de protección personal que necesitan en los hospitales.

La salud es muy cara: Un respirador artificial puede costar entre 25.000 y 45.000 dólares, aquí los precios están super inflados.

Entonces, todo esto les está estallando en la cara. Esta es una situación muy difícil, teniendo en cuenta que el presupuesto de la salud pública se redujo. Antes de todo esto, ya para 2021 se habían programado recortes en el sector sanidad.

La situación es tan desesperada que se han registrado denuncias de enfermeras que dicen que se están desinfectando mascarillas de un solo uso para ser reutilizadas.

Las estadísticas en NY ha revelado que los barrios donde se han registrado más contagios son los de la comunidad afroamericana y latina. Los lugares que son históricamente más pobres son los más afectados. Estos lugares está gran parte de la población trabajadora y también tienen déficit de camas hospitalarias por habitantes.

¿Las medidas se están llevando sobre la marcha o de manera experimental a favor de que las cosas no se salgan de control?

Creo que si, también para que las personas no se vuelvan locas. La gran mayoría no es dueña de sus viviendas en la ciudad de Nueva York. ¿Te imaginas no tener tu salario a fin de mes? Creo que las medidas que se han tomado, como el paquete de estímulo económico, sirven básicamente para que las personas no salgan de sus casas.

En un momento en que se requiere también del aporte de los medios de comunicación, ¿cuál es el trabajo que estos están haciendo?

A mí me parece loable la labor de la radio pública nacional. Una estación en el estado de Washington decidió no transmitir los mensajes de Donald Trump o discursos que no dan créditos a la ciencia.

La idea no es dar expectativas falsas, pero también es valido informar de los casos que se recuperan. Creo que la labor de los medios de comunicación debe ir por ese camino en cuanto al manejo de la información. En el caso particular de NY1 Noticias, nos enfocamos en dar información que sabemos es clave para la comunidad latina de la ciudad: cómo acceder a los bancos de alimentos, seguimiento de las protestas de enfermeros, entrevistas con abogados para evitar un desalojo, realizamos reportajes sobre las familias que han perdido un ser querido, y todo lo que sirva de apoyo práctico y moral en esta crisis.