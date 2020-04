Andrés Manuel López Obrador reconoció la difícil situación económica que viven los gobiernos locales frente a la expansión del coronavirus en México. Pese a esto, el mandatario hizo un llamado a las autoridades para no crear deudas a nombre de sus estados.

A través de la conferencia de prensa del 16 de abril, AMLO solicitó a los gobernadores que no se use a la pandemia de la COVID-19 como una “excusa” para pedir créditos.

Además, el presidente mexicano informó que su gestión ha adelantado los recursos necesarios para que los gobiernos locales puedan hacer frente a la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus.

"Aprovecho para hacerle una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales para que no a la primera de cambio recurran créditos y se use como excusa la crisis porque no hemos dejado de enviarle a los estados sus participaciones”, expresó López Obrador.

Finalmente, el jefe de Estado sugirió que las autoridades aumenten la austeridad de sus mandatos para que "le cueste menos al pueblo mantener al gobierno” y reiteró que la erradicación de la corrupción constituye un método válido para que los estados mexicanos preserven recursos.

¿Cuánto casos de coronavirus hay en México?

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, presentó el informe de coronavirus en Mexico con cifras hasta el último 15 de abril y reveló que el número de casos de pacientes con COVID-19 ascendió a 5.399. Además, añadió que aún hay 10.792 pruebas sospechosas y que la cantidad de fallecidos aumentó a 406.

Por este motivo, Hugo López-Gatell informó el último 16 de abril que reconocidos científicos han recomendado mantener la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo como medida de prevención.

¿Qué estados registran más casos de coronavirus?

Ciudad de México continúa siendo el estado más afectado por el coronavirus. Actualmente presenta 1.686 pacientes contagiados con el virus y un total de 99 personas fallecidas. Le siguen Estado de México, con 659 contagios y 43 muertes, y Baja California con 464 casos y 28 defunciones.

Sinaloa posee 292 casos y 38 fallecidos, Puebla le sigue con 291 pacientes y 31 decesos. Quintana Roo se ubica sexto en la lista con 269 infectados y 27 muertes en su registro.