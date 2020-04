López Obrador y la propuesta de investigar a su antecesor Enrique Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, estaría impulsando una investigación sobre las cuentas y los movimientos financieros de su antecesor en el cargo Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, entre otros.

El Universal reveló recientemente que el presidente tomó esta decisión al inicio de la semana. Las entidades encargadas serían la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia de Hacienda. Sin embargo, no se ha determinado si las autoridades estadounidenses colaborarán con las indagaciones.

Como se recuerda, en el 2014 se produjo la cuestionada compra-venta de la petroquímica Agro Nitrogenados. Luego se supo que la planta no estaría en condiciones de producir. Esto motivó un a investigación desde EE. UU. y la congelación de las cuentas del entonces director Emilio Lozoya.

AMLO no se ha expresado aún sobre la columna Bajo Reserva que dio a conocer esta información. Sin embargo, lo cierto es que, antes de asumir el cargo de presidente, ya había afirmado que consideraba a Peña Nieto como un corrupto.

López Obrador califica de "corrupto Enrique Peña Nieto

En una entrevista de mayo del 2017, el presidente calificó a su antecesor como un “corrupto”. Añadió que el juicio del político estará a cargo del Poder Judicial y que no quería poner énfasis en la persecución de los presuntos delitos de corrupción de Peña Nieto.

“La corrupción no es como la declaró Peña: parte de la cultura. La corrupción es un problema que se da de arriba para abajo. No tiene que ver con la cultura. No tiene que ver con la gente. Abajo hay una gran reserva de valores. Si el presidente es corrupto como Peña, los gobernadores van a ser corruptos”, dijo

Sin embargo, a pesar de utilizar este calificativo contra el presidente, no dejó en claro si investigaría a Peña Nieto por algunos de los casos a los que se vincula. Como se recuerda, además del vínculo con Odebretch, salió a la luz la compra de una casa de siete millones de pesos a una empresa presuntamente favorecida por su gestión en el Estado de México.