AMLO asegura que existe arreglo de pago de 15 mil millones de pesos con grandes empresas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su conferencia de prensa matutina del jueves 16 de abril de 2020, aseguró que existe un acuerdo de palabra con algunas grandes empresas que tienen deudas con Hacienda Pública.

Cabe recordar que hace algunos días, el mandatario explicó que la deuda de las compañías ascendía a 50 mil millones de pesos, dinero que se comprometió a utilizar para ayudar a las Pymes si es que se pagaba. Algunas de esas grandes empresas han acordado pagar sus créditos y el monto se ubica en 15 mil millones de pesos.

“Ustedes recordarán que se está haciendo gestión de conciliación, de convencimiento, para algunas empresas, que tienen adeudos y tienen posibilidad de pagar, hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos, solo hablamos de 15, de esas 15 ya se tienen garantizadas, de los 50 mil, han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones”, dijo López Obrador en su conferencia matutina diaria.

Pese a que algunas empresas sí tienen la predisposición para pagar y llegar a acuerdos con Hacienda Pública, AMLO manifestó que muchas otras se han mostrado reacias a cancelar sus deudas. Ante este panorama, el mandatario mexicano no dudó en afirmar que su gobierno tomará acciones legales.

“Hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar porque esto era una mala costumbre, se va a proceder legalmente, tanto en la civil como en la vía penal, de acuerdo a lo que se trate, si hay un fraude pues es penal, si no se hará por la vía civil, pero no vamos a dejar de presentar querellas”, agregó Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué pasará con ese dinero?

El pago de la deuda de las grandes empresas con Hacienda Pública, según López Obrador, serviría para otorgar miles de créditos a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, otro uso los 50 mil millones de pesos podría ser para comprar 40 mil ventiladores artificiales para pacientes de COVID-19.