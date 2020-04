Policía español rinde sensible homenaje a los fallecidos por coronavirus [VIDEO]

En España, un miembro de la Policía Nacional ha sido protagonista de un vídeo que se ha hecho viral. El agente, que se encuentra trabajando para hacer frente a la pandemia del coronavirus, tuvo un gesto noble para con las personas fallecidas a causa del virus, hecho que ha causado conmoción a nivel mundial.

Desde el brote de la COVID-19 en el país, los españoles han tomado la costumbre de salir a las 20.00 horas por sus balcones para aplaudir a los profesionales que están arriesgando sus vidas para proteger y cuidar a la población, como los sanitarios y personal de las Fuerzas Armadas.

Es así que el policía decidió esperar ese momento para rendir homenaje también a las vidas cobradas por la pandemia. “Después de todas estas semanas, hoy queremos recordar también a todos los que ya no pueden estar en los balcones. Hoy pedimos un minuto de silencio por los padres y abuelos que ya no están y que no han podido ser despedidos como merecían”, mencionó.

Estas palabras, dichas desde el megáfono de la patrulla, dieron paso al agente que con un ramo de flores se arrodilló en la calzada, donde no pudo contener las lágrimas. El momento estuvo acompañado de un minuto de silencio que, una vez acabado, continuó con un estremecedor aplauso.

El agente se conmovió hasta las lágrimas al realizar este homenaje. (Foto: Captura)

Coronavirus en España

Hasta el momento, en España se han registrado 177.644 casos positivos de coronavirus, de los cuales 88.083 están activos. Otras 18.708 vidas han sido cobradas, mientras que 70.853 personas han superado la enfermedad, según información del Ministerio de Sanidad.

La rápida expansión de la COVID-19 en el país, que ya ha superado a Italia en el número de contagios, instó al Gobierno a extender el estado de alarma hasta el próximo 26 de abril con el fin de alcanzar la fase de desescalada.