El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates (Samur) de Madrid no continuará haciéndose cargo de albergar a personas sin hogar infectadas con el coronavirus, ya que sus instalaciones se encuentran colapsadas y no se abastecen para recibir a más ciudadanos.

Así lo han señalado varios trabajadores del recinto, afirmando que han recibido una circular el sábado 11 de abril que dice: “No podemos hacernos cargo de ninguna persona que sea positivo en COVID-19, ni en la calle ni en hospitales. No tenemos alojamiento de ningún tipo. Deberán permanecer en el hospital o se deben comunicar con 112 y desde allí les darán indicaciones”.

PUEDES VER Gobierno de España autoriza abrir colegios en julio para actividades de refuerzo

Desde el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, resaltaron que el Samur Social no es un recurso sanitario. Sin embargo, señalaron que se encuentran haciendo los esfuerzos necesarios para ampliar la atención a los sintecho con síntomas de COVID-19.

Un portavoz de esta entidad dirigida por el concejal de Ciudadanos José Aniorte, manifiesta que es contraproducente alojar a una persona infectada en el mismo espacio que otras sanas. "Mientras tanto, consideramos que estarían mejor en un hotel medicalizado”, apuntó.

El problema surge cuando los indigentes son alcohólicos, toxicómanos o tienen problemas de salud mental, ya que ellos no son considerados por los hospitales para ser derivados a hoteles medicalizados.

Varias personas sin hogar con síntomas leves de COVID-19 han acudido a los hospitales por su cuenta, y ya que muchos tienen la salud deteriorada, se les realiza el text. Si dan positivo y se constata que viven en las calles, el personal sanitario les recomienda cuarentena y contactan con el Samur Social.

Pero esta institución ya no puede albergar a más personas, ya que no tienen ni espacio, implementos o personal. “Nos desplazamos hasta allí solo para comunicar que no podemos recogerlos”, indica un trabajador del Samur.

El Samur Social atendió a 440 personas desamparadas

Cuando se desató la pandemia por el coronavirus el Samur Social, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, ha podido atender a 440 personas desamparadas que se encontraban en las calles. Así se encuentra registrado en su planilla de solicitudes.

Desde el Samur señalaron que el Gobierno no posee la cifra exacta de personas que dormirán en las calles. (Foto: ABC)

Algunas de estas personas sí tenían hogar, pero sufrían de violencia doméstica que se acentuó durante la cuarentena en España. Varios de estos también fueron desalojados del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche.