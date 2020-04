Reino Unido: hombre repara gratuitamente las ventanas rotas del carro de una enfermera

Una enfermera, identificada como Emily Murphy de Reino Unido, se sorprendió al ver su carro con las lunas rotas, mientras estaba de turno en el departamento de accidentes y emergencias, atendiendo a los pacientes infectados con coronavirus.

Según informó The Sun, previamente, había estrellado su carro en un accidente y se estacionó en un parqueo público, debido a que el lugar donde se podían aparcar los vehículos del Hospital Worthing estaba lleno.

A pesar de que dejó una nota donde señaló que era enfermera, los ladrones rompieron las lunas del coche con la intención de hurtar un abrigo y las gafas de sol de la mujer.

“Me quedé devastada. Espero nunca ser la enfermera de los ladrones. Todo esto solo para robar un abrigo viejo y mis lentes de sol. Espero que valgan la pena”, manifestó la agraviada.

Luego de compartir las fotos del carro a través de su cuenta de Facebook, varias personas empezaron a mandarle ofertas para reparar el vehículo; pero, un mecánico condujo 75 kilómetros para llegar a la vivienda de la mujer.

El amable sujeto, identificado como Steve Coward, arregló las ventanas gratuitamente. La enfermera afirmó que luego de este su fe “en la humanidad fue restaurada”.

Asimismo, aseveró que ella no conoce al hombre y hasta ahora no ha tenido contacto con él, debido a que tiene largas jornadas en el centro de salud por la COVID-19. “Es un ángel y un alma hermosa. No tengo palabras para agradecértelo, pero cualquier cosa que necesites siempre estaré para ti. Estoy en deuda contigo”, aseguró.