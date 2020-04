Coronavirus en Nueva York: “¿Dónde estás? ¡Oh capitán! ¡Mi Capitán!”

Por: José Luis Reyes desde Nueva York

El poeta de Nueva York, Walt Whitman, el más famoso de los enfermeros, escribió, como parte de su libro Redoble de Tambores, uno de sus poemas más famosos Wound-Dresser, donde expresa su experiencia en la Guerra Civil Norteamericana en su papel de enfermero. Aquí parte de ella:

Voy hacia delante, me detengo,

Con rodillas articuladas y mano firme para curar heridas,

Soy firme con cada uno, los dolores son agudos pero inevitables,

Uno me mira con sus ojos atractivos: ¡pobre muchacho! Nunca te conocí,

Sin embargo, creo que no podría rechazar este momento de morir por ti,

Si eso te salvaría.

Ciento cincuenta y cinco años después, el enfermero Kiuos Kelly emuló a Witman. Él trabajaba en el Hospital Mount Sinai West, en Manhattan. Ahí se olvidó de sí mismo, salvó varias vidas y murió infectado con el COVID-19. En un mensaje de texto se despidió de su hermana a quien le dijo: “necesito respirar, ya pronto me recuperaré”. Su asma juvenil le jugó una mala pasada.

Como Kelly y Whitman, existe un grupo de peruanas que laboran en el poderoso Sistema de Salud de la ciudad de Nueva York. Ser enfermera, médico o técnica, implica enfrentarse a un monstruo invisible, que en el mundo entero ya cobró la vida de docenas de profesionales de la salud. Todavía recuerdo las primeras protestas de los enfermeros que se quejaban y se quejan aún, de no contar con un equipo de protección acorde a las circunstancias. Muchos tuvieron que emplear su ingenio para protegerse utilizando bolsas negras de basura, botellas plásticas de gaseosa y anteojos para nadar, como parte de su Personal Protective Equipment (PPE).

En Brooklyn y Long Island

Jueves 9 de abril. Estoy en Brooklyn en el barrio de Brownsville, uno de los barrios más peligrosos y pobres de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo anunció, cuando fue reelecto, que combatiría la pobreza endémica que existe en esta zona de Brooklyn. Llego al Brookdale Hospital. Ahí me contacto con la médico Fiorella Castillo.

La sensación es la misma; el enemigo está acechando. Todos miran sobre la máscara con temor, con sospecha. Fiorella, a pesar de que es médico residen- te del departamento de Pediatría, tiene que atender a cientos de infectados con el COVID-19.

“Ahora mismo puedo afirmar que el hospital está inmerso en el caos. Pongo todo mi esfuerzo y empeño en cuidar a los pacientes. Todo sucedió de la noche a la mañana. Solo atendíamos a niños, pero los infectados del COVID-19 se fueron apoderando de mi hospital. Ahora todo el hospital solo atiende infectados por el coronavirus”, revela Fiorella Castillo.

La joven médico peruana del distrito de Surco afirma que en su hospital al menos muere un paciente por hora. Y lo peor de todo es que ya hay varios niños y un bebé infectados con el endemoniado virus. “Pude observar varias placas donde se registran los pulmones de los niños y varios de ellos tienen los pulmones lacerados por el virus”, cuenta con dolor Fiorella Castillo, quien estudió nada menos que en la prestigiosa Universidad John Hopkins.

“Yo me siento confiada, pero a la vez un tanto asustada porque tengo un bebé de seis meses. Es un peligro que tengo que asumir. Elegí esta carrera y daré todo de mí. Ellos nos necesitan”, sostiene la médico peruana, mientras que, después de 12 horas de trabajo, se quitó la mascara N-95 del rostro. La piel de su rostro está rojiza, la mascara dejó una enorme huella oval entre su nariz y sus mejillas. “No tengo tiempo ni para ir al baño”, dice la joven médico que emigró a Nueva York cuando cumplía los 14 años.

Dejé Brooklyn un tanto intimidado y pienso cómo estará la situación en Long Island donde existe una gran comunidad hispana. Después de manejar 45 minutos llegué al NYU Winthrop Hospital, en el vecindario de Mineola. Long Island, un espacio territorial que está al este de Queens, Nueva York, y está dividido en dos condados, Nassau y Suffolk. Precisamente esta zona ha sido considerada el nuevo hot spot del coronavirus, pues Nassau tiene 24 mil infectados y Suff olk 22 mil. Ambos sobrepasan los 1.500 muertos.

En el NYU Winthrop Hospital hablé con Judith Canales, quien trabaja en la Unit of Labor and Delivery (Sala de parto). Ella es Certifie Surgical Tech y su misión es asistir con los instrumentos médicos a los cirujanos en medio de las cesáreas. Aparentemente Judith no tendría ninguna relación con los afectados con el COVID-19, sin embargo, a medida que pasa los días, afirma Judith Canales, están recibiendo madres gestantes que han dado positivas al COVID-19.

“Una madre hispana llegó al hospital con solo 28 semanas de embarazo, afiebrada y con una tos consistente y seca. Su situación empeoraba y se le tuvo que entubar. Los ginecólogos se reunieron y decidieron salvar la vida del bebé”, cuenta Judith. Ella participó en la operación que fue un éxito. Contra todo pronóstico la bebé reaccionó bien y su mamá está a punto de dejar el respirador. Lo lamentable, destaca Judith Canales, del distrito de La Victoria, es que ahora todos los inquilinos del departamento de Maternidad son positivos al COVID-19. Se están realizando cesáreas diarias para salvar la vida de bebés y madres. “Lo triste de todo esto es que la mayoría de los infectados con el coronavirus son hispanas”, concluye Judith Canales.

Las estadísticas oficiales son demoledoras para la comunidad hispana. En el barrio Hempestead, del condado de Nassau, existen 844 casos, la más alta de la zona y tiene una población mayoritariamente centroamericana. Es aún peor la situación en Suffolk, donde el barrio de Brentwood tiene 1.728 contagiados del COVID-19 y Central Islip alcanzó los 870 infectados. Ambos barrios tienen más del 70 por ciento de población hispana. Además, en Brentwood hay una gran comunidad peruana.

El tercer barrio con más positivos con el COVID-19 es Huntington con 736 casos. Tiene mayoría blanca y es donde nació el poeta Walt Whitman. En uno de los pasajes de su memoria relata que “he comprobado en la mayoría de los hospitales que mientras hay esperanza de vida para un herido, aunque su estado sea muy grave, el cirujano y las enfermeras trabajan sin desmayo, a veces con obstinada tenacidad para salvarlo. Me ha sorprendido con frecuencia el esfuerzo indescriptible por salvar una vida de las garras de la muerte”.

En un barrio de Queens

De retorno a Queens, quería ser testigo de la indesmayable labor de las enfermeras en el epicentro de la pandemia, porque según Whitman “los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia”. Estuve en el New York-Presbyterian Queens Hospital, en el barrio de Flushing.

Se percibía una tensa calma en sus afueras. En la puerta de emergencia una línea de enmascarados esperan nerviosos ser examinados. Ahí las enfermeras no flaquean, a pesar de que escasean los equipos de protección. Madeleine Cornejo, enfermera registrada, trabaja en esa institución desde hace 16 años.

Ella tiene dos grandes preocupaciones, salvar la vida de sus pacientes y no llevar el virus a su casa donde vive con su hija Madison y su esposo. “Mi hija representa todo para mí; cada bocanada de aire que respiro, cada célula de mi cuerpo. Por eso hemos construido un protocolo de seguridad que me permita llegar desinfectada a mi hogar”, revela Madeleine Cornejo, que creció en la Unidad Vecinal de Mirones, en Lima.

El 21 de marzo, Madeleine tuvo a cargo a 13 pacientes de la sección de Ortopédica. Observó y sospechó que una de sus pacientes tenía los síntomas del COVID-19. Evitó acercarse, porque no tenía el equipo adecuado. Sin mayor novedad retornó a su casa y, al día siguiente, le informaron que la paciente, que ella observó, dio positivo al COVID-19. Madeleine había tenido contacto con ella, por lo que ingresó a una cuarentena. Durante ese proceso estuvo en contacto con sus compañeras y formaron un grupo en WhatsApp que llamaron Strong Together ( Juntas somos más fuertes). Los infectados con el coronavirus, semana a semana, fueron sometiendo al hospital que cuenta con 520 camas. Hoy el total de pisos y de camas acogen solo a pacientes con el COVID-19.

En los mensajes que intercambiaban las enfermeras a través del WhatsApp, se podía leer cómo una por una, las valientes enfermeras, caía presa del COVID-19. Se quejaban de que no tenían equipos PPE, y que ellas buscan protegerse construyendo sus propios PPEs con material ordinario. Una de las enfermeras, Vivian, de ascendencia china, dio una buena noticia en medio del horror y el caos en que se había sumergido el hospital. A falta de la ayuda federal, ella logró que una organización china les donara un equipo de protección. Con esos equipos ellas, las enfermeras, siguen sobreviviendo. Pero no solo la escasez de medios materiales afectaba la atención y la labor de las enfermeras, sino la escasez humana. Las enfermeras no se daban abasto y los pacientes expiraban.

Como un fragmento de una canción de terror repetitiva, se podía escuchar a través de los altoparlantes, una y otra vez, el llamado a los médicos; “Código de entubación, código de ataque cardiaco”. Los Rapid Response Team cruzaban los pasadizos a toda velocidad, sujetando sus equipo de salvación. Ese día, Madeleine Cornejo había retornado al hospital y al fi nal de su turno de 12 horas terminó devastada. Con lágrimas en los ojos envió un mensaje a sus compañeras;

“Today six of my patients die and I can’t do anything”.

“Be strong Madeleine. We will win this war”, dijo Vivian.

“Madi, you are a very good nurse and I am sure you did as much as you can”, dijo Marie.

El grupo de enfermeras se mantiene fuerte a pesar de que todos los días ven cómo sus pacientes mueren. “No tenemos un liderazgo en el país que pueda garantizar el buen funcionamiento de nuestro Sistema de Salud. La mayoría de los pacientes que mueren son hispanos y muchos llegaron solo a morir”, afirma Madeleine Cornejo, quien abandonó el Perú en plena dictadura fujimorista.

Pero en estos tiempos de pandemia cómo extrañamos a presidentes de la talla de Franklin D. Roosevelt o Abraham Lincoln. Durante mi retorno a casa recuerdo el famoso poema de Walt Whitman, ¡Oh capitán! ¡Mi capitán!:

¡Oh capitán! ¡Mi capitán!

Nuestro espantoso viaje ha terminado,

La nave ha salvado todos los escollos, hemos ganado el anhelado premio,

Próximo está el puerto, ya oigo las campanas y el pueblo entero que te aclama,

Siguiendo con sus miradas la poderosa nave, la audaz y soberbia nave;

Más ¡hay! ¡oh corazón! !Mi corazón! !mi corazón!,

No ves las rojas gotas que caen lentamente,

Allí, en el puente, donde el capitán,

Yace extendido, helado y muerto.

Cómo extrañamos a nuestro verdadero capitán, ahora que tenemos como líder a un marinero en naufragio que está a punto de ahogarse. ¿Dónde estás? ¡Oh capitán! ¡Mi capitán!