Cada día a las 8.:00 p. m. en España, los ciudadanos aplauden desde sus ventanas y balcones la labor que realiza el personal sanitario en su lucha contra el coronavirus. Sin embargo, existen personas que rechazan su presencia y los atacan cobardemente.

Una doctora de Barcelona, Silvana Bonino, denunció el miércoles 15 de abril un acto de vandalismo en su auto, en el que escribieron“rata contagiosa”, cuando el vehículo estaba estacionado en el aparcamiento comunitario del edificio donde vive.

Silvana Bonino, sufrió un acto de vandalismo por ser personal médico. (Foto: Difusión)

La profesional de salud encontró el mensaje cuando estaba a punto de salir a trabajar; a la vez, las cuatro llantas de su vehículo pinchadas. “Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque”, contó a la agencia Efe.

La doctora compartió las fotos en las redes sociales para dar a conocer el acoso que sufrió por el solo hecho de estar en la primera línea de combate contra el coronavirus. Después llegó a su casa “muy alterada” y contó lo sucedido a su esposo; juntos fueron a la Policía a interponer la denuncia.

La ginecóloga fue a buscar el auto de sus padres para poder trasladarse a su lugar de trabajo, y ese mismo día estaba asistiendo a una mujer para que dé a luz a su bebé.

La profesional de salud encontró el mensaje cuando estaba a punto de salir a trabajar y las cuatro llantas de su vehículo pinchadas.

“Me parece miserable y me da pena la gente así”, declaró la doctora al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, quien se puso en contacto con ella para expresarle su apoyo. A su turno, un abogado indicó que estos casos se consideran violencia contra los profesionales de la salud.

Silvana Bonino contó que “nunca había tenido un problema con nadie”, y que las personas que le hizo daño “no me conoce mucho”. “Lo más triste es que puede ser un vecino del edificio”, lamentó la ginecóloga, quien debe trabajar en plena pandemia de coronavirus en España.