En medio de la crisis sanitaria que atraviesa Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia Lopéz, se pronunció a través de una entrevista con un medio local, donde instó a los gremios y empresarios a que pongan dinero para afrontar la propagación del coronavirus en el país.

“Yo le digo a esos gremios ¿dónde están las 2.000 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)? Están muy preocupados por la economía. Cada día de UCI y un enfermo grave de cualquier enfermedad que requiere cuidado intensivo, necesita 3 800 000 pesos por día ¿dónde están los empresarios poniendo esa plata?”, indicó Lopéz en dialogó con Red+ Noticias.

La servidora pública, quien empezó su mandato desde el 1 de enero de 2020, manifestó que “la plata es más importante que la economía”, criticando a las autoridades por no cubrir las necesidades sanitarias para hacerle frente al virus.

“¿Qué quieren? Que salgamos a enfermarnos y a matarnos. ¿Cómo va haber economía? Si salimos y multiplicamos a 25.000 los enfermos, y a 2.000 de las personas que están en cuidados intensivos”, expresó al medio local.

Además, mencionó la situación que se vive en una ciudad ecuatoriana con respecto al avance del coronavirus. “Por ahorrarse una plata vamos a estar como Guayaquil, con muertos en la calle. Tengamos un poco de sentido común y de sentido de las prioridades”, expuso.

“Sin vida no hay economía. Sin un sistema de salud que este en pie y no colapse, no hay economía. Entonces aquí las cosas tenemos que hacerlas responsablemente”, manifestó la alcaldesa.

La centroizquierda colombiana hizo hincapié en lo que se requiere para que Bogotá termine con la cuarentena. La ciudad “sale de cuarentena cuando tenga 2.000 UCI instaladas, hoy tiene 300; cuando tenga 2.000 camas en Corferias, hoy tiene cero y cuando pueda hacer 200.000 pruebas para identificar a los enfermos y poderlos aislar, hoy ha hecho 25.000”, detalló al canal de televisión.

“Tengamos un poco de sentido común y humanidad, que es lo que nos va a salvar a todos. Este es el momento de dar sin pedir nada a cambio, porque de lo contrario, ni los más acomodados ni los más humildes vamos a lograr salir de esta pandemia bien.”, finalizó la opositora al presidente de Iván Duque.