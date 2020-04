Colombia: joven de 19 años con cáncer de cerebro superó al coronavirus

En Colombia, un joven de 19 años con cáncer cerebral logró recuperarse del nuevo coronavirus tras 21 días en el hospital. El estudiante universitario había recibido dos operaciones en el pasado con el objetivo de tratar el tumor en su cabeza.

Faltaban tres días para que Daniel Felipe Vega se sometiera a una sesión de quimioterapia cuando comenzó a experimentar una fiebre “que no se bajaba con nada”. “Una vez en el centro médico, como no me detectaron síntomas, me hospitalizaron. Días después empecé con tos seca y dolor en el pecho”, comentó el muchacho a la cadena Caracol de Colombia.

Viendo que el joven presentaba signos del coronavirus, los médicos lo sometieron a los análisis respectivos, los cuales confirmaron que Daniel tenía la enfermedad.

El estudiante desconoce cómo pudo contraer el virus, pues menciona que “solo salía a la calle para hacerme los exámenes que me pedía el oncólogo, mantenía en el apartamento y casi ni salía de mi habitación. Hacía lo que decía el Gobierno”.

No obstante, el muchacho consiguió superar el mal tras varios días de tratamiento, pese a que el doctor Fernando Rincón, quien lo atendió las últimas dos semanas, señala que “este tipo de pacientes tiene una alta mortalidad cuando está infectado con COVID-19”.

Rincón asegura que Daniel “evolucionó de una forma muy satisfactoria”.

El joven, quien obtuvo una beca hace tres años para seguir sus estudios de Cine en Bogotá, fue diagnosticado con cáncer en noviembre de 2019, siendo operado en aquella ocasión y en febrero de este año.

Colombia registra hasta ahora 2.979 contagiados y 127 fallecidos por el nuevo coronavirus. En dicho país, una enfermera también venció a la COVID-19 y volvió a trabajar con sus pacientes tras su recuperación.