Colombia: alcalde agrede a personas que violaban cuarentena por el coronavirus [VIDEO]

El alcalde de una localidad de Santander (Colombia), protagonizó una violenta pelea con un grupo de personas que vendían cerveza a pesar de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades para hacer frente al nuevo coronavirus.

Este hecho se registró el 29 de marzo, cinco días después de que se decretara el inicio de la cuarentena obligatoria en todo el territorio colombiano. Higinio Rueda, alcalde de Mogotes, realizaba una visita de inspección para verificar el cumplimiento de esta y de otras medidas establecidas a manera de prevención.

“Yo iba para la finca de mis padres cuando me encuentro que en esa finca había gente jugando bolo y tomando cerveza como si nada. Como alcalde no podía dejar pasar ese hecho y le dije a la dueña del lugar que eso no lo podía hacer", aseguró la autoridad edil a Caracol Radio de Colombia.

Los individuos violaban una norma del municipio que prohibía el funcionamiento de establecimientos comerciales pasada la 1 de la tarde, con el fin de evitar el coronavirus.

El burgomaestre manifestó al diario El Tiempo que los sujetos “se alteraron” y que se generó un forcejeo entre él (quien llevaba un polo verde), algunos de sus funcionarios y los intervenidos. La pelea llegó a las agresiones físicas y algunos presentes resultaron heridos.

Tras este incidente, el alcalde y sus funcionarios se retiraron en una camioneta. Rueda negó las versiones de algunos lugareños, según las cuales él habría estado bajo los efectos del alcohol e incluso habría amenazado a las personas con un arma de fuego.

Colombia registra hasta ahora 2.979 contagiados y 127 muertos por el nuevo coronavirus. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó la importancia de priorizar la vida de las personas antes que el funcionamiento de la economía.