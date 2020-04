Hugo Lopez-Gatell es criticado por llevar a su hijo a conferencia matutina y denuncia acoso

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell fue acusado de violar las normas de prevención por coronavirus, pues según un periodista, el funcionario llevó a su menor hijo a una de las conferencias matutinas que brinda el presidente López Obrador.

El reportero, que responde al nombre de Alejandro Lelo Larrea, primero cuestionó al funcionario cuál era el protocolo de prevención para infantes en la emergencia sanitaria y si era conveniente “llevarlos al trabajo”.

En un primer instante, López- Gatell contestó diciendo que, en la conferencia de prensa sobre la pandemia del coronavirus, contaría con la presencia de personal de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para profundizar en el tema. Pero, que en general, se debían extremar las medidas preventivas generales con la población más vulnerable.

Minutos después, el comunicador aseveró de que el niño presente en la rueda de prensa del pasado sábado 11 de abril era hijo del funcionario y lo acusó de haber violado las normas que él mismo profesa todos los días.

Ante esta grave acusación, López-Gatell respondió que tratar de enfocar la atención pública en un funcionario “en términos de su vida privada son ganas de querer distraer la atención de las medidas de prevención”.

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud no dio más detalles sobre si el niño al que se refería el reportero era o no su hijo, pero reiteró que “las medidas de precaución deben ser consideradas en todos los casos”. El reportero aseguró que el tema no era de vida privada porque sucedió en un lugar público.

Redes sociales apoyan Hugo López

Después de la grave acusación que recibió el funcionario mexicano las redes lo apoyaron indicando que estaba realizando un buen trabajo para enfrentar esta emergencia sanitaria.

Además, los internautas crearon el hashtag #LordImbécil en referencia al reportero y es que gran parte de los ciudadanos estuvieron de acuerdo con la respuesta del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

López-Gatell denuncia acoso por los medios de comunicación

Por su parte, Hugo López calificó como acoso a las fotografías que lo muestran desayunando en la calle la mañana del pasado 13 de abril, junto al secretario de Salud Jorge Alcocer.

“Hoy, de una manera -me parece- un tanto morbosa, fuimos a buscar, con el secretario de Salud y los compañeros de Insabi, algo que desayunar, aquí a unas pocas cuadras, y tuvimos un acoso de varios fotógrafos que estaban retratándonos mientras tomábamos un café y una torta, ahí en la vía pública”, dijo.