El presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció este martes 14 de abril un balance de las nuevas medidas tomadas contra la pandemia del coronavirus. Y detalló cómo será la vida una vez culmine el confinamiento.

En un mensaje a la nación Duque enfatizó que su Gobierno diseña “una manera en que podamos ir recuperando vida productiva, mas no vida social”, cuando termine el aislamiento preventivo obligatorio el 27 de abril próximo.

Reiteró que el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, estará presente por más de seis meses o incluso año y medio, mientras no exista una vacuna o un tratamiento efectivo.

“Tenemos que prepararnos psicológicamente para eso, tenemos que prepararnos para recuperar actividades productivas con normas de distanciamiento, de higiene, con protocolos de bioseguridad”, dijo.

El mandatario colombiano ratificó lo que se ha visto en China y organismos internacionales ya han advertido: la vida poscoronavirus no volverá a ser la misma.

"No vamos a estar en actividades de entretenimiento, no vamos a estar en los teatros, en los museos, en los estadios (...) vamos a tener muchísimas restricciones, no vamos a estar en bares, en discotecas", enfatizó.

Igualmente, Duque mencionó que los restaurantes no funcionarán como era tradicional.

Casos de coronavirus en Colombia

El presidente Iván Duque comunicó que hasta la fecha registran 2.974 infectados y 127 fallecidos. También unas 354 personas recuperadas.

Descuento de IVA

Este martes también anunció una “importante ayuda” para la población colombiana. Todos los planes de celulares por debajo de 72.000 pesos estarán exentos de IVA (impuesto al valor agregado) por cuatro meses.