España continúa con una tendencia a la baja al reportar 567 fallecimientos por coronavirus

En las últimas 24 horas, España ha registrado 567 muertes a causa de la COVID-19. Pese a que la cifra tiene un incremento mínimo con respecto a los 517 fallecimientos del lunes, la tendencia a la baja se mantiene. En total, son 18.056 las vidas cobradas desde que inició el brote en el país.

Es así que, según comunicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien ha retornado a labores tras superar el coronavirus, “seguimos teniendo fallecimientos, con una tendencia descendente, pero lo cierto es que siguen siendo cifras que tenemos que reducir lo antes posible”.

La cifra de nuevos contagios también tuvo un incremento de 3.045 más respecto a la jornada anterior, lo que eleva a 172.541 el total de infectados. Este crecimiento está por debajo del 2 %, lo que refleja la caída de la curva, ya que antes del confinamiento la subida era de un 20 % por día.

“Las tendencias que se están observando son buenas, está reduciéndose el número de casos”, indicó Simón, aunque insistió en que “los datos hay que valorarlos con un poquito de cuidado” debido a que en los últimos días fueron festivos y que existe un leve retraso en las notificaciones de casos y decesos los fines de semana.

En el mismo periodo se comunicó que 2.777 personas superaron el coronavirus, lo que representa que 67.504 personas están curadas y dadas de alta, aun así, para Sanidad estas cifras no son las esperadas. “Todavía no se ha producido el dato que me hubiera gustado, que es que haya más curados que nuevos casos”, refirió Simón.

En cuanto a los pacientes hospitalizados y los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos, estos también tuvieron un incremento que se ha establecido en un 2 %. “Sabemos que en estos dos lugares, en las camas de hospital y sobre todo de UCI, hay un efecto de acumulación, por lo que, pese a que están mejor que la semana pasada, siguen estando en una situación de alto estrés”.

Los hospitales y las UCI continúan con gran cantidad de pacientes, pero son aquellos que continúan siendo tratado, refirió Simón. (Foto: Difusión)

Asimismo, el experto instó a la población a mantener el respeto a las normas del confinamiento que, aunque se haya vuelto parcialmente a labores, no deben ser descuidadas para evitar nuevos brotes. “Tenemos un poquito más de movilidad que antes. Pero hay que mantener las normas de higiene, reducir los contactos efectivos y guardar la distancia con otras personas”, advirtió.

Los otros afectados por el coronavirus

En todo el país hay 26.672 profesionales sanitarios que se han contagiado de la COVID-19 desde que la pandemia alcanzó a España. Hasta el momento no se conoce cuántos continúan enfermos, pero Fernando Simón señaló que “una gran parte de ellos ya han vuelto al trabajo”.

De todos modos, el índice de infectados en el sector sanidad ha sido menor que en la población general. “Habrá que estudiar más adelante por qué ha sido así, puede deberse a factores como que su edad media es menor que la de la población o a que se ha podido hacer una detección precoz en más casos”, concluyó el portavoz del CCAES.