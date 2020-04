La instauración del distanciamiento social en España, debido al avance de la COVID-19, ha llevado a los ciudadanos a encontrar originales maneras de relacionarse. Como la iniciativa de un hombre que puso su colección de libros a disposición de sus vecinos mediante una logística muy peculiar.

Se trata del escritor Jorge Carrión, quien al darse cuenta que tenía muchos libros optó por ofrecerlos a los habitantes de su localidad. Lo propuso a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Soy el bibliotecario del edificio donde vivo: he puesto mi biblioteca al servicio de la comunidad de vecinos; me consultan por WhatsApp; les ofrezco varias posibilidades; los libros que decidimos se los dejo en la puerta. Está siendo estupendo. Por si alguien quiere replicarlo”, planteó el profesor de un Máster en Creación Literaria en su red social.

El proyecto obtuvo buena aceptación y algunos usuarios comenzaron a replicar la idea. “Por aquí lo mismo, pero para niños. Puse un cartel en el portal preguntando por edades y que indicasen su piso. Una vez por semana se los dejo en el buzón y después me los devuelven en el mío”, escribió Laura Vila, una cibernauta.

Otra usuaria, dijo que adaptó la iniciativa a ejemplares digitales. “Por si alguien quiere libros digitales en la @BrigadaCultural hicimos estos códigos QR para imprimir y pegar en pasillos, puertas ventanas, etcétera”, expresó.

Sin embargo, también hubo comentarios que le advirtieron al literato sobre el riesgo de contagio al tocar el papel. “Es una gran iniciativa, pero hay que tomar en cuenta que los libros son focos de contagio", escribió una mujer en el hilo de Twitter.

Carrión afirmó que desinfecta las obras antes de entregarlas y explicó: “En mi casa no ha habido ningún caso, la mayoría de los libros de mi biblioteca no han sido tocados por nadie en los últimos meses, no hay peligro”.