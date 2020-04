Por: Ernesto Carrasco

Desde que el 8 de enero de este año a la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que un nuevo coronavirus quizá haya provocado una epidemia de neumonía, de origen desconocido, aparecida en la ciudad china de Wuhan, ya bordean 110.000 los muertos en todo el mundo.

Posteriormente, el 11 de enero, China informó de su primera muerte. La primera alerta de la diseminación del Covid-19 llega el 24 de enero, en Francia. China, advertida del peligro, el 25, decreta el confinamiento de casi toda la provincia de Hubei, incluida su capital, Wuhan, medida que recién ha sido levantada el martes 8 de abril, pero aún se mantienen algunas restricciones.

Hipótesis del mal

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "hasta la fecha se desconoce la fuente del SARSCoV-2, el coronavirus (CoV), que causa la Covid-19. Todos los datos disponibles sugieren que el SARS-CoV-2 tiene un origen animal, y probablemente en el murciélago, y “no es un virus creado en laboratorio”, aclara la OMS.

Las probabilidades del origen del mal están entre los pangolines, un mamífero escamoso que parece un oso hormiguero, y los murciélagos. Falta descifrar quién es el portador, el intermediario y la forma cómo llegó a los humanos.

Es clave para poder detener una próxima pandemia. Para el profesor Stephen Turner, jefe del departamento de microbiología de la Universidad Monash de Melbourne, el origen del Covid-19 está en los murciélagos, y que ese tipo de gérmenes son usuales en el reino animal, pero explica que no hay nada definitivo en cuanto a que el mal se inició de la interacción entre un humano y un animal en el mercado de Wuhan.

"No creo que sea concluyente de ninguna manera. Parte del problema es que la información es tan buena como la vigilancia (epidemiológica)”, asegura. Su análisis es a propósito de que una tigresa del zoológico de Nueva York resultó infectada, hace unos días, con el Covid-19.

Turner comenta que es vital “comprender la amplitud en las especies de este virus y cómo puede infectar es importante, ya que nos ayuda a reducir de dónde podría haber venido”.

Similar caso

Otros científicos dicen que es muy probable que el virus provenga de murciélagos, pero primero pasó a través de un animal intermediario, de la misma manera que otros coronavirus.

Tal como sucedió en el brote de Sars de 2002: pasó de murciélagos de herradura a civetas (mamíferos de Asia) parecidas a gatos antes de infectar a los humanos, y ya alojado mutó en varias cepas.

Para el caso de la actual pandemia, sostienen que el pangolín fue el nexo, entre murciélagos y humanos, pues son “los mamíferos más comercializados ilegalmente en el mundo” y son apreciados por su carne y las propiedades medicinales de sus escamas.

El profesor Edward Holmes, de la Universidad de Sydney, fue coautor de un estudio de Nature que examinó los orígenes probables del virus al observar su genoma. En las redes sociales ha enfatizado en que la especie que sirvió como huésped intermedio para el virus es “aún incierta”.

Acerca de la teoría conspiratoria que el virus fue creado en el laboratorio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan, la profesora Wanda Markotter, directora del Centre for Viral Zoonoses/ DST-NRF South African Research Chair, University of Pretoria, en The Conversation.com, hace hincapié en que “varios científicos de renombre firmaron un comunicado condenando las versiones que sugieren que el Covid-19 no tiene un origen natural”.

El reino animal está bajo sospecha

Otro de los estudios descartó a los pangolines como intermediarios, porque las muestras de Covid-19 similares en ellos carecían de una cadena de aminoácidos que se ve en el virus que ahora circula en humanos. De ahí que podrían ser los gatos, búfalos, vacas, cabras, ovejas y palomas.

El análisis de los primeros 41 pacientes de Covid-19 en la revista médica The Lancet halló que 27 de ellos tenían exposición directa al mercado de Wuhan, pero el primer caso conocido de la enfermedad no.

(Con información The Guardian y The Conversation.com).