El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció este lunes 13 de abril y, tras ser consultado sobre la flexibilización de medidas respecto a los menores de edad, refirió que no autorizará la salida a las calles hasta que el panorama sea seguro.

“Cuando creamos que se den las condiciones de seguridad se pueda tomar la decisión lo haremos y la daremos a conocer. De momento, siento el grado de sacrificio, pero por prudencia y cautela hay que mantener esta medida”, afirmó.

Comentó también sobre las restricciones, que responden a aliviar la carga del Sistema Nacional de Salud. “España es uno de los países de Europa, quizás el más con las medidas más estrictas. Nosotros valoramos que había que tomar medidas drásticas que siguen en vigor y que aumentamos a los 15 días con el permiso retribuido recuperable para desestresar el Sistema Nacional de Salud”, puntualizó Illa.

Con relación a la salida de los niños, insistió en que “es por prudencia y porque son vector de transmisión de la enfermedad”, pero que las medidas están siendo evaluadas para que en el momento oportuno sean adoptadas.

PUEDES VER Cifra de fallecimientos por coronavirus en España vuelve a descender en el último día

Fase de desescalada del coronavirus por territorios

Durante la rueda de prensa, Illa fue consultado, además, por la implementación de la fase de desconfinameinto por territorios en vez de la totalidad del país. “Se están estudiando medidas de desescalada, aunque no hay un calendario definido y no descartamos nada; tampoco quisiera que se deduzcan de mis palabras que vamos a hacer una desescalada por territorios, no. Estamos barajando opciones y en cuanto haya decisiones tomadas las daremos a conocer”, explicó.

Las medidas para la fase de desescalada se encuentran en evaluación por el Gobierno. (Foto: Manuel Bruque / EFE)

El titular de Sanidad comunicó que esta tarde se reunirá con los consejeros de Sanidad en el marco del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el fin de garantizar que el “Gobierno quiere reforzar la coordinación y comunicación con las regiones”.

Finalmente, Illa instó a la ciudadanía a mantener la adopción de medidas estrictas impuestas por el Gobierno pese a que las cifras presenten una tendencia a la baja.