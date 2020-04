Francia ordena a Google pagar por usar contenidos periodísticos

Por: Ernesto Carrasco. Con información AFP.

Autoridad de competencia de Francia dictaminó este último jueves que Google debe pagar a las editoriales y agencias de noticias francesas por la reutilización de su contenido.

La firma de tecnología estadounidense dijo que cumpliría con el veredicto de la autoridad de competencia francesa, que siguió a una queja de los sindicatos que representan a los editores de la prensa francesa.

“Las prácticas de Google causaron un daño grave e inmediato al sector de la prensa, mientras que la situación económica de los editores y las agencias de noticias es frágil”, dijo en un comunicado la ‘Autorite de la Concurrence’ de Francia.

El año pasado, Google dejó de mostrar fragmentos de noticias de editores europeos en los resultados de búsqueda para sus usuarios franceses, para cumplir con una nueva ley europea de derechos de autor.

“Desde que la ley europea de derechos de autor entró en vigor en Francia el año pasado, nos hemos comprometido con los editores para aumentar nuestro apoyo e inversión en noticias”, dijo en un comunicado Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google.

En el Perú, el abogado Erick Iriarte, especializado en tecnologías de la información, comentó la decisión de las autoridades francesas.

-¿Qué significa esta decisión para las partes?

La resolución francesa cambia el enfoque de que Google estaba ganando solo y ahora debería compartirlo. Se puede interpretar como que Google le hace daño al resto de industrias (por usar los contenidos sin pagar derechos) y por lo tanto debe compensarles. La decisión de la autoridad en Francia puede generar un efecto dominó sobre otras regulaciones.

-¿Otros gigantes tecnológicos también deberían pagar?

La premisa es que quien con su accionar daña a otros debería compensar dicha afectación; siguiendo esta línea deberá analizarse caso por caso si hay el perjuicio real.

-¿Cuál es el argumento de las plataformas tecnológicas como Google para no pagar a quienes generan contenidos?

El principal argumento del buscador mundial es que él no usa el contenido per se, sino que (mediante su tecnología) se direcciona al usuario hacia dicho contenido; es como el bibliotecario que administra un centro de información y en una de sus funciones te indica en dónde está la información que se requiere, pero los libros no son suyos, son de quien los escribió. El trabajo del bibliotecario es gestionar y ordenar los libros por temas y mantener actualizado dicho ordenamiento.

-¿En algún momento Google se puede convertir en una competencia de los medios globales?

Cualquier organización que genere contenidos es en sí competencia de otro generador de contenidos; pero la competencia debe entenderse dentro del contexto de la sociedad de la información donde todo individuo conectado a la red puede generar otros; en este sentido la generación de todo lo que se produzca está protegida por el derecho de autor, la discusión está en el uso de dichos contenidos y la forma de acceder a los mismos y de usarlos.