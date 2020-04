Coronavirus en España [EN DIRECTO]: 17.489 fallecidos y más de 169.400 contagios

Últimas noticias coronavirus España [EN DIRECTO] | El coronavirus sigue afectando al mundo y ya presenta una cifra de 1 860 011 casos positivos en más de 194 países. Asimismo, existen 433.764 personas que se han recuperado y 114.983 muertes. Los gobiernos continúan realizando estudios científicos y pruebas de diagnóstico en las poblaciones.

A nivel global, el epicentro de la pandemia de la COVID-19 es Estados Unidos, país que tiene 557.590 contagios. En Europa, los países con más infectados son España con 169.496, Italia con 156.363 y Francia con 133.672.

El Ministerio de Sanidad de España contabiliza 87.280 casos activos por coronavirus, 17.489 víctimas mortales y 64.727 personas que han sido dadas de alta. Las comunidades autónomas (CCAA), Madrid, Cataluña y el País Vasco siguen siendo las regiones más afectadas por la pandemia. Por ello, el Congreso de Diputados aprobó la segunda prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril.

Coronavirus en España EN DIRECTO | lunes 13 de abril de 2020

13.55 p. m. Rueda de prensa telemática del ministro de Sanidad, Salvador Illa y del ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska

Salvador Illa: “Hemos superado la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico (...) El objetivo es consolidar la segunda etapa, doblegar la curva”.

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa del ministro de @sanidadgob, Salvador Illa, y el ministro de @interiorgob, Fernando Grande-Marlaska.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/nt9f0oLRzW — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 13, 2020

13.46 p. m. Acogida de niños durante la pandemia: la Asociación Estatal de Familias Acogedoras (ASEAF) realiza pedido a los gobiernos autonómicos

ASEAF ha pedido a los gobiernos autonómicos que envíen con familias de acogida a aquellos menores que han quedado desprotegidos ante el ingreso hospitalario de sus padres por coronavirus y sin familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

13.29 p. m. Muere con coronavirus Juan Cotino, exdirector de la Policía Nacional

Asimismo, expresidente de las Cortes Valencianas e imputado en la trama Gürtel.

13.27 p. m. Denuncian las muertes en residencias de ancianos

La organización Defensor del Paciente ha denunciado ante la Audiencia Nacional a las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Cataluña por ser las regiones en las que se han registrado un mayor número de ancianos fallecidos por coronavirus.

12.51 p. m. Declaraciones de María José Sierra, doctora el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

- Sobre el uso de las mascarillas, la doctora Sierra asegura que son “un complemento, y no el más importante” para evitar el contagio.

“Aunque no hay estudios firmes sobre su utilidad para evitar la transmisión, sí parece que reducen la propagación. Minimiza la dispersión de las gotitas respiratorias de las personas que aún no tienen síntomas (...) Se recomienda cuando no se puede garantizar la distancia social (..), pueden hacer un cierto efecto de barrera”.

12.33 p. m. Declaraciones de la comisaria principal Pilar Allué, subdirectora de Recursos Humanos y Formación del cuerpo

María Pilar Allué informa del operativo de la Policía Nacional para la vuelta al trabajo de hoy. “Las actuaciones las desplegamos hoy y también mañana, y mientras sea necesario, especialmente en las grandes ciudades (...) Ayudan a evitar aglomeraciones y el flujo adecuado de viajeros para que se cumplan las medidas de distanciamiento”.

12.18 p. m. Comienza la rueda de prensa del Comité Técnico en Moncloa

Comparecen María José Sierra, doctora el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias; Miguel Ángel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad); la comisaria principal Pilar Allué, subdirectora de Recursos Humanos y Formación del cuerpo; el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago; y María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad.

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/78U4teEAOF — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 13, 2020

12:15 p. m. Ceuta pone en marcha un albergue temporal

La Comandancia General de Ceuta ha comenzado este lunes los trabajos para la instalación de diez tiendas modulares que se convertirán en un albergue temporal para trasladar a 200 menores marroquíes del centro de acogida de La Esperanza.

11.56 a. m. Sindicato de Mossos denuncia falta de protección en el traslado de presos

En declaraciones a Efe, el portavoz de este sindicato, Toni Castejon, ha explicado que la “desprotección” de estos agentes es “absoluta” en los trayectos de traslado de reclusos, que o bien han dado positivo en COVID-19 o son sospechosos de tener la enfermedad, hacia centros penitenciarios sanitarios para su ingreso o para la realización de pruebas.

11.31 a. m. Datos del Ministerio de Sanidad

Cifras actualizadas por CCAA.

El número de fallecidos en las últimas 24 horas es de 517. Vuelve la tendencia a la baja.

El número de nuevos contagios diarios: 3.477, el más bajo desde el 20 de marzo.

11.20 a. m. Colectivos y organizaciones piden la regularización de inmigrantes por la pandemia

Más de un centenar de colectivos y organizaciones ha solicitado al Gobierno que regularice de forma “urgente, amplia y extraordinaria” la situación administrativa de todos los migrantes que viven en España, una población vulnerable que no puede acceder a las ayudas para paliar las consecuencias de la pandemia.

Hoy comienza la vueltra al trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores. En el Estado español más de 600.000 personas migrantes en situación administrativa irregular son abandonadas por el Estado. Exigimos #RegularizacionYa‼️ pic.twitter.com/2yh7ohfYXZ — Trabajadoras en Acción (@TrabajadoraseAc) April 13, 2020

11.07 a. m. Renfe ha devuelto el importe íntegro de los 710.000 billetes de sus trenes Ave, Avlo, Larga Distancia, Avant y Media Distancia

Estos fueron anulados con motivo de la declaración del estado de alarma.

10.57 a. m. La ciudad de Madrid comienza a incinerar fuera de la región

La funeraria del Ayuntamiento de Madrid comenzará en estos días a realizar los primeros traslados de restos de difuntos a funerarias de fuera de la región -a Burgos y Ponferrada (León), para proceder a su incineración con el consentimiento previo de los familiares.

10.43 a. m. Casado no cree que Pedro Sánchez sea “sincero”

En una entrevista para Antena 3, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido “siempre” está dispuesto a hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que no lo ve “sincero” en su petición, este domingo, de una “desescalada política” para poder pactar y sentar las bases de la reconstrucción del país.

10.16 a. m. El gobierno catalán insiste en que “no es el momento” para volver a trabajar

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, mencionó que “no es el momento” de poder ir a trabajar y que, ante esta circunstancia, el Govern ha decidido “protegerse” con la “estrategia de actuación” aprobada este último domingo.

10.02 a. m. Vox acusa a TVE de “silencio informativo” y “adoctrinamiento”

En el programa Los Desayunos de TVE, Macarena Olona declaró: “Por desgracia, TVE, la casa de todos, es uno de los medios que está coadyuvando a ese silencio informativo, a este adoctrinamiento, lo afirman esos miles de personas que han perdido un ser querido en esta crisis, que no están pudiendo encontrar los cadáveres. Habrá que exigir en su momento las responsabilidades oportunas”.

9.09 a. m. 34% más de pasajeros en Metro de Madrid:

El metro de la capital ha registrado hasta las 8 horas un 34% más de viajeros con relación al lunes 30 de marzo.

8.36 a. m. Recomendaciones del Gobierno para la vuelta al trabajo

300.000 personas vuelven al trabajo en Madrid

España permanece en la fase de confinamiento del estado de alarma. Este lunes algunos trabajadores/as de actividades permitidas se reincorporan a sus puestos de trabajo. Si es tu caso, sigue las recomendaciones de este vídeo ⤵#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/XDpSp71Sjs — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 12, 2020

8.28 a. m. Traslado de personas sin hogar en Melilla

El Gobierno de Melilla ha comenzado la madrugada de este lunes a trasladar a las personas sin hogar acogidas en tienda de campaña tras anegarse su campamento provisional. Son más de 300 marroquíes y 55 subsaharianos.

8.19 a. m. Normas específicas para los trabajadores de construcción

Lluís Comeron presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, declaró para RNE.

“Las obras que se van a retomar son muy distintas entre sí, tienen funcionamientos poco protocolizados y va a ser muy difícil retomarlas con las suficientes medidas de protección a los trabajadores”.

8.08 a. m. Protección Civil coordina la entrega de mascarillas en los principales nodos de transporte

Se hará entrega de 10 millones de mascarillas durante los próximos días.

@proteccioncivil coordina la entrega de 10 millones de mascarillas durante los próximos días, a través de Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, en los principales nodos de transporte público, gracias a colectivos del sistema nacional de PC #SNPC#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/8Ez1kxPPcQ — DG Protección Civil y Emergencias. España (@proteccioncivil) April 13, 2020

8.06 a. m. La Comunidad de Madrid refuerza a partir de este lunes la oferta de transporte público

El servicio se va a prestar de modo que se “garantice la máxima separación entre los viajeros”.

7.55 a. m. Hoy vuelven al trabajo los empleados de áreas no esenciales

La Policía repartirá desde hoy 10 millones de mascarillas a quien vaya a trabajar en transporte público.

7.54 a. m. Los españoles llevan ya un mes bajo confinamiento por el estado de alarma

El Congreso aprobó la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril.

Mapa del coronavirus en el mundo

¿Qué es el coronavirus y cómo se contagia?

La COVID-19 pertenece al coronavirus, una familia grande conformada por varios virus que afectan a personas y animales. Hasta el momento, se habían registrado seis de estos tipos.

En el caso del coronavirus, que tuvo el brote principal en Wuhan, China, afecta las vías respiratorias de las personas provocando un cuadro leve de tos seca y fiebre, lo que podría desencadenar una insuficiencia respiratoria aguda, hasta incluso neumonías ocasionando la muerte.

Definición del COVID-19 y su forma de transmisión a otras personas. Foto: El País.

Asistencia médica vía telefónica

En caso de presentar síntomas de coronavirus, es de gran importancia que las personas se comuniquen con los centros de atención telefónica. Estos son los números para casos de urgencia o información por la COVID-19 en las diferentes comunidades autónomas de España: