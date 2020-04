Argentina: la historia de una anciana de 96 años que cose mascarillas para los médicos por el coronavirus

En la provincia de Buenos Aires, Argentina, una mujer de 40 años, identificada como Roxana Grimaldi, junto a una anciana de 96, Telma Bordone, empezaron a elaborar mascarillas con la intención de ayudar a los médicos y enfermeras de un centro de salud de la zona por la pandemia del coronavirus.

La historia de ambas empezó cuando se conocieron en la ciudad 9 de Julio, cuando Roxana tenía ocho años y se mudó, junto a su familia, a la mencionada localidad. Ella comentó que allí vio a Telma desde su jardín.

“Ella fue lo primero que vi, vivía en un hermoso rancho misterioso que día tras día lo iba investigando para develar esos secretos. Ella era mágica, me fabricaba interminables gorros de lana de muchos colores, bufandas haciendo juego y vestiditos para mis bellas muñecas de colección”, señaló la mujer para el diario La Nación.

La relación entre ambas mejoró con los años, pero en abril del 2019, Roxana señaló que no vio tan bien a Telma. “Estaba decaída, acostada y algo pálida. Cuando intentó levantarse me pidió que ponga el agua a hervir para tomar algo calientito, fui a su cocina y cuando me di la vuelta se cayó. Fue una de las cosas más tristes que me pasó con ella”, acotó.

A pesar de su delicado estado de salud, la mujer de 40 años no quiso que lleven a la afectada a un hogar para ancianos, por lo que conversó con su esposo y sus dos hijos para que ella pueda vivir en su casa.

PUEDES VER Italia: mujer con coronavirus que dio a luz esperó 25 días para abrazar a su bebé

"Se lo manifesté y ella lo entendió, a pesar de que el rancho era su lugar en el mundo. Todo llevó a la conclusión de que si venía a casa iba ser más fácil para mí y más cómodo para ella”, indicó Roxana Grimaldi.

Pero, la historia de ambas se hizo conocida, luego que Telma le haya propuesto a Roxana fabricar mascarillas para los profesionales de la salud. Además, Grimaldi enfatizó en que la vio muy entusiasmada y asegura que ella “es feliz y tiene muchas ganas de vivir”.