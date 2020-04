El País

América Latina ha visto cómo la pandemia del coronavirus se propagaba por todo el mundo. Como ventaja, vio cómo evolucionaba la enfermedad y su gestión en Asia, Europa o Estados Unidos, pero con el paso de los días se está comprobando que no ha sido suficiente para prepararse adecuadamente. La mayoría de países de la región, especialmente los dos gigantes, Brasil y México, se movilizan contrarreloj para intentar comprar respiradores o material de protección para los sanitarios, cuyas denuncias comienzan a multiplicarse y evidencian las carencias de unos sistemas de salud ya de por sí frágiles. La alta demanda a la que se enfrentan todos los países y la escasez de recursos económicos, en algunos casos, ponen en entredicho la capacidad de respuesta al pico de la pandemia, que se prevé en las próximas semanas.

Brasil, los más afectados

En Brasil, el Gobierno ha anunciado la fabricación y compra de 6.500 respiradores a un consorcio de fabricantes nacionales, pero la entrega se demorará semanas o meses. Cada vez más ciudadanos brasileños hacen caso omiso a la recomendación de quedarse en casa para frenar los contagios del coronavirus, como muestran los datos de São Paulo, la megalópolis epicentro de la epidemia en Brasil. Esta semana solo la mitad de sus millones de habitantes se mantuvo confinada frente al 60% de semanas previas, lo que aún queda lejos del 70% que los especialistas sanitarios consideran necesario para que los casos no se disparen y colapsen los hospitales. Aunque las cifras de fallecimientos y de nuevos casos son cada día mayores —941 fallecidos y 17.857 contagios hasta el jueves en todo el país— las medidas de aislamiento social no terminan de cuajar.

Brasil afronta también un notable déficit de análisis -solo ha hecho 63.000 test, de los que 13.000 han dado positivo—, de equipamientos de protección porque necesita importarlos y las dificultades inherentes a un país de 210 millones de habitantes en un territorio vastísimo en el que el Estado ni siquiera en circunstancias normales llega a todos los rincones. El estado de Amazonas ha advertido de que sus UCI están al borde del colapso y en las favelas de Río se han producido un puñado de fallecidos.

Preocupación en México

En México, la segunda economía de la región, el panorama no es nada halagüeño, a punto de encarar la fase más compleja. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha tratado de transmitir una sensación de tranquilidad, cuando no minimizar el impacto de la pandemia. El Gobierno, hasta esta semana, ha evitado aplicar medidas de confinamiento estrictas a la población para tratar de mitigar los daños económicos. Sobre el papel, ha avanzado en la paralización de la actividad económica del país; en la práctica, no está resultando sencillo contener en su casas a millones de personas: más de la mitad del país vive al día.

En el plano sanitario, el giro ha sido radical en los últimos días. Pocos días después de que el portavoz del Gobierno para el combate a la pandemia, Hugo López-Gatell, defendiese que las pruebas no eran tan relevantes para evitar la propagación del virus, la Administración dio marcha atrás, ante la presión de los gobernadores y los institutos médicos, y aprobó la distribución de 300.000 pruebas, casi cinco veces más de lo que se había estimado en un principio durante la fase 2. El país norteamericano ha adquirido los test en Europa, básicamente de Alemania; China y Estados Unidos. Del gigante asiático en una semana han llegado dos aviones cargados de toneladas de material médico para los sanitarios. Los profesionales del sistema de salud público mexicano han protestado en los últimos días por las carencias a las que se enfrentan, tanto de preparación como de falta de material, que ha hecho que se produzcan varios brotes en distintos centros sanitarios del país entre los profesionales que han tratado a algún contagiado de Covid-19. La falta de equipamiento ha quedado desnudada también este viernes, cuando López Obrador pidió a Donald Trump que les vendiese 10.000 respiradores y 10.000 monitores, a lo que, en un principio, ha accedido.

Dolor en América del Sur

En el Cono Sur, Ecuador se ha convertido en el epicentro de la crisis en América Latina, en la medida en que el Estado ha quedado desbordado ante la incapacidad de retirar cadáveres de los domicilios, especialmente en la ciudad de Guayaquil. El colapso que ha sufrido el país sudamericano es el mayor miedo de toda la región. Argentina, uno de los países que más rápido adoptó medidas drásticas -este fin de semana cumple 20 días de confinamiento obligatorio, con fronteras cerradas y la actividad económica en hibernación-, confía en que la cuarentena y el fortalecimiento de la estructura sanitaria ayude a mitigar el golpe. El Gobierno tomó a principios de marzo el control de la única fábrica argentina de equipos de respiración asistida y tiene el monopolio de las compras de test, todos importados. El sistema sanitario sumó además 15.000 profesionales de la salud, entre residentes que deberán quedarse en sus puestos. Para evitar desbordes sociales, el Gobierno repartió dinero en las poblaciones periféricas de Buenos Aires.

Las alarmas saltaron pronto también en Venezuela, donde la destrucción del sistema sanitario desde hace años complica aún más un posible escenario de propagación del virus. Nicolás Maduro prohibió la entrada y salida de vuelos al país y ordenó el uso de mascarillas a toda la población, así como recurrió a la ayuda de China. Ayuda, es una de las palabras que más se repiten, en el caso de América Latina también es económica. Colombia, conscientes del impacto de la crisis, ha solicitado al FMI la renovación de una línea de crédito de 11.000 millones de dólares. El país decretó el 25 de marzo una cuarentena obligatoria que se prolongará al menos hasta finales de abril, al tiempo que, como Argentina, cerró las fronteras y canceló vuelos.

Centroamérica de extremos

Los países centroamericanos han reaccionado de manera muy diferente a la pandemia. Tal vez los dos extremos de esta región sean El Salvador y Nicaragua: a mediados de marzo, el mismo día que la Asamblea Legislativa de El Salvador le aprobaba al Gobierno una declaración de emergencia y una ley que suspendía los derechos al libre tránsito y a reunirse pacíficamente para controlar la pandemia, el Gobierno de Nicaragua hacía una marcha con empleados públicos y simpatizantes bautizada como “Amor en tiempos del Covid-19”, y anunciaba que no cerraría fronteras ni suspendería actividades y daba la bienvenida al turismo.

Una semana después, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decretaba cuarentena obligatoria en todo el territorio y Nicaragua registraba ya sus primeros casos positivos.

Datos

República Dominicana. Autoridades reportan más de 2.211 contagios, por encima de cualquier otro país de la región Caribe, y 108 fallecidos a causa del virus.

Puerto Rico. Ciudadanos sometidos a semicuarentena desde hace casi ya diez días. Además, se ordenó el cierre de la mayoría de locales.