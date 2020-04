Ai Weiwei: “El capitalismo ha llegado a su fin”

Isolda Morillo | Entrevista editada de El País.

Ai Weiwei es uno de los disidentes chinos que más ha hecho por denunciar la falta de derechos humanos que impera en el mundo, así como el daño que la falta de libertad de expresión causa en China. El artista vivo más importante del país asiático encabeza el ranking mundial de autores que más visitantes atraen a los museos: el año pasado, 1,1 millones de personas asistieron a una de sus exposiciones itinerantes en Brasil, por encima de Van Gogh, Klimt o Munch.

La relación entre Ai Weiwei y el Partido Comunista Chino fue durante años como la del perro y el gato. Tras estar detenido durante 81 días acusado de evasión fiscal, el artista, al volver a su casa, respondió a la vigilancia a la que era sometido retransmitiendo su vida a modo de protesta. En 2015, finalmente, abandonó su país y ha recalado en Cambridge, Inglaterra. En estos momentos está confinado, aunque esta vez comparte los motivos. Ai Weiwei (Pekín, 1957) habla con Ideas acerca de la crisis mundial sin precedentes que ha provocado la Covid-19. Señala el vínculo entre los desastres que azotan al planeta y la falta de valores humanistas durante una entrevista que empieza por teléfono y termina por correo electrónico.

El llamado coronavirus está azotando al mundo como si fuera una gran tormenta, cambiando nuestra manera de interactuar y vivir. ¿Cómo ve lo que estamos experimentando?

La epidemia llegó repentinamente, nadie estaba preparado para esto. Se dice que es un virus muy democrático porque ataca a todos por igual. Los desastres que hemos visto antes, incluyendo las guerras, eran de carácter regional. Esta es la primera vez que me topo con un desastre con carácter global.

El virus ha desatado olas de racismo. El presidente de Estados Unidos ha llegado a llamarlo el “virus chino”. ¿Usted qué piensa de esto?

No es extraño nombrar un virus basándose en su lugar de origen. Es como una persona, puede tener un nombre y un apodo. Covid-19 sería su nombre oficial. No creo que exista discriminación racial en este tema. Además, todas las culturas tienen un grado de prejuicio hacia otras. Mientras estos prejuicios no dañen la dignidad nacional o la de los individuos, no creo que sea un problema. Lo grave es que el virus brotó y se propagó debido a la falta de transparencia del Gobierno chino. La pérdida de vidas global ha sido enorme. Por ello, no veo mal que se le llame “virus chino”. Espero que llamarle así sirva para que ciudadanos y políticos chinos se den cuenta de que la única manera de contar con un mundo justo y seguro es garantizando la libertad de expresión.

¿Qué rol ha desempeñado la libertad de expresión en la propagación del virus en China y luego en el mundo?

Ha habido tantos desastres en China, cada uno de ellos ha estado vinculado a una coerción de la libertad de expresión. Su falta es en sí un desastre humanitario. Es harto conocido. De lo contrario, no me habría quedado en el extranjero. La libertad de expresión es como un virus, y puede ser ofensivo para algunos organismos. El Partido Comunista Chino es una organización más fuerte que cualquier otra en el mundo y ejerce su autoridad a través del control del pensamiento y el discurso de las personas. Si este desastre pudo expandirse se debe en gran parte a que China ocultó la verdad. La Organización Mundial de la Salud fue partícipe de esto al restarle gravedad y magnitud al problema, negando que estuviéramos frente a una epidemia.

El Gobierno chino está acudiendo en ayuda de muchos países, donando mascarillas y material médico. ¿Qué piensa de esta estrategia?

China, al encarar un desastre, en vez de asumir sus responsabilidades, hace intercambios de favores políticos, politizando los principios humanitarios. Se está distorsionando el espíritu humanitario. Y me refiero también a todos los niños en campos de refugiados. No pueden moverse, están confinados en campamentos, deberían recibir ayuda prioritaria, y añado a los presos (…)

Crisis del sistema

Se debate en estos momentos si, para hacer cara a la crisis, la democracia es menos eficiente que un sistema autoritario. ¿Qué opina usted?

Visto desde la superficie, China ha logrado controlar rápidamente la epidemia. Pero ha pagado un precio que no es visible: la salud emocional de toda su gente, a quienes encerraron en jaulas como animales, obligados a la fuerza a estar confinados durante más de dos meses. Una sociedad que vive bajo un régimen autoritario funciona como un ejército y las personas son como animales cautivos. Después de haber vivido bajo fuerte control por más de 70 años, han perdido el valor de rebelarse (…).

Se dice que la gente de países como Corea del Sur, Japón o China es más sumisa. Que el confucionismo ha hecho que los individuos acaten mejor las órdenes.

Si realmente se practicara el pensamiento de Confucio, el régimen no sería tan violento. Los chinos no somos nada sumisos. No hay más que ver cómo tratamos a los animales o la brutalidad de ciertos crímenes. El Gobierno tampoco es dócil con su pueblo. Promueve esa imagen para guardar las apariencias.

¿Qué piensa del modelo chino? ¿Está en crisis?

[El Estado chino] es un grupo de interés que se ha hecho cada vez más fuerte con la introducción del capital, se ha convertido en capitalismo de Estado. La libre competencia y la economía de mercado bajo la premisa de la libertad individual no existen, todo está bajo el control del Partido (…).

¿Considera que el capitalismo está en crisis?

El capitalismo ha llegado a su fin. No puede continuar desarrollándose moral y éticamente. Hace daño a las naciones pequeñas, se apodera de los recursos del planeta, saquea sin freno. China alimenta los intereses de las grandes empresas occidentales y estas han hecho que China sea cada vez más poderosa. Estas compañías no están restringidas por ningún Estado, nación o cultura. China está dispuesta a hacer cosas que no se pueden hacer en Occidente. La globalización se está llevando a cabo sobre la base del desarrollo del capitalismo y el colonialismo. La crisis subyacente es palpable, y los desastres por venir ocurrirán más de una vez. ¿Cómo lograr el desarrollo libre de un país de 1.400 millones de personas bajo un régimen autoritario? El desarrollo de una sociedad depende de la legitimidad de sus Gobiernos. Y después de 70 años en el Gobierno, el partido no ha resuelto aún este problema. Esta es la verdadera crisis a la que se enfrenta China.

Virus sin fronteras

Muchos países han cerrado sus fronteras, incluso se empieza a cuestionar la globalización: se le achaca la rapidez con la que se ha desplazado el virus. ¿Cómo ve usted esto?

Si Estados Unidos construye un muro que lo separe de México, ¿dónde está entonces la liberalización y la globalización? Para el capital no existen barreras, el capital circula libremente en el mundo. El sueño de la globalización es resolverlo todo con dinero. Los refugiados llegaron a tierras europeas y se les trató peor que a prisioneros. ¿Acaso abandonaron sus hogares voluntariamente? Los desastres no se detendrán, vendrán uno tras otro, porque los humanos hemos violado demasiados principios morales.

¿Qué echa de menos de China? ¿Podría regresar a su país o se encuentra en estado de exilio absoluto?

No puedo regresar, me es imposible expresar mis opiniones allí. La expresión es vital para la creación. No poder hacerlo es como perder la vida. No tengo nostalgia. Echo de menos a mi madre, a mis hermanos. Es mi tierra, me es familiar. Es mi idioma y tengo amigos allí. Pero mientras China sea solo un concepto político, no tengo ningún deseo de regresar.