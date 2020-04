Médico argentino llora en vivo ante emotiva pregunta por el coronavirus [VIDEO]

El pasado sábado, el médico Daniel López Rosetti estuvo a cargo de la conducción del programa Juntos podemos lograrlo, en el que analizó el panorama de Argentina y el mundo sobre el coronavirus. Las preguntas de los panelistas terminaron por quebrar al galeno, quien derramó lágrimas en vivo por la difícil situación que ha generado la pandemia.

Desde su hogar, uno de los panelistas, Rodolfo Bairili, le preguntó al especialista cómo veía la situación de la pandemia en Argentina para finales de este año. “Ayer charlábamos con Cristina Pérez sobre un casamiento en el que los novios se besan con barbijo porque está prohibido sacárselo. Entonces pensé en Navidad, ¿tendremos mucho tiempo así o imaginas que en algún momento todas estas medidas que hoy son dolorosas empezaremos a aflojarlas? ¿cómo imaginas la vida?”, preguntó.

En ese momento, López intentaba responder sereno ante los posibles escenarios de la fecha, pero las lágrimas lo embargaron. “Es una linda pregunta que no está en los libros, me estás haciendo llorar. No está en los libros y no sé qué decirte”, respondió visiblemente quebrado por la situación.

“Espero que sea linda. Yo creo que va a ser muy linda y que esto va a pasar. Creo que vamos a tener una linda Navidad. Al virus le ganamos desde el primer día, pero lo que importa es el costo de este triunfo”, continuó diciendo el médico, quien espera que el coronavirus en Argentina y el mundo deje de llevarse más vidas.

La pandemia ha dejado hasta el momento 2.142 casos confirmados de COVID-19 en Argentina, mientras que 89 personas han fallecido a causa del virus, según cifras del Ministerio de Salud actualizadas hasta el 11 de abril.